熊本で“ラブラブ旅行”！アイドル出身の韓国女優、元プロバスケ選手の夫と結婚1周年をお祝い | RBB TODAY

アイドル出身の女優パク・ハナが、夫と日本旅行を満喫した。

パク・ハナは5月31日、自身のSNSに「出発だ～～～」とコメントを添え、写真や動画を公開した。

【写真】元プロバスケ選手！パク・ハナの夫

公開された写真と動画には、パク・ハナが夫で、韓国プロバスケットボールリーグ（KBL）の監督も務めた元バスケットボール選手キム・テスルとともに、日本・熊本を旅行する様子が収められている。

カメラを手に空港へ向かう姿からは、旅行への期待に胸を弾ませる様子がうかがえる。また、現地では夫と仲良く抱き合う写真も公開し、変わらぬ愛情をアピールした。

（写真＝パク・ハナSNS）2枚目キム・テスル（左）とパク・ハナ

パク・ハナは昨年6月にキム・テスルと結婚。結婚1周年を目前に控えた2人は、最近、第1子を授かるため体外受精を始めたことを明かし、多くの応援を受けている。

特にパク・ハナは、体外受精をすでに3回受けていることを公表し、「今年中に天使に会いたい」と決意を語っていた。その前向きな姿勢に、多くの励ましの声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ハナ プロフィール

1985年7月25日生まれ。百済芸術大学実用音楽科卒業。2003年、Funnyのメンバーとして芸能界デビューし、2012から俳優業に転身。主な出演作としては『TWO WEEKS』（2013年）、『人形の家～偽りの絆～』（2018年）、『サンガプ屋台』（2020年）、『紳士とお嬢さん』（2021年～2022年）、『アンナラスマナラ～魔法の旋律～』（2022年）などがある。

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