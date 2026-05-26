セブチやIZ*ONEを育てたPDが総括！HYBE新レーベル「ABD」、新ガールズグループメンバーを一部公開 | RBB TODAY

BTSらが所属するHYBEの新たなマルチレーベル「ABD」がベールを脱ぎ、新ガールズグループの誕生を予告した。

5月26日、HYBE MUSIC GROUP傘下の新レーベル「ABD」は公式ウェブサイトとSNSを開設し、ブランドの独創的な方向性を表現した6本のショートフィルムを公開した。

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映像には、今年の下半期に音楽業界へ出撃する新ガールズグループのメンバーの一部が初めて姿を現し、世界中のK-POPファンの注目を集めた。

（写真＝ABD）

公開されたショートフィルムは、ABDが目指す「音楽本来の楽しさ」を感覚的な映像美で具現化した。靴底にアルファベットの「A」「B」「D」がそれぞれ刻まれた靴を履いた3人の少女が、自由にステップを踏みながら踊る姿は軽快そのものだ。足が届く場所ごとにスタンプを押すように刻まれる「ABD」のロゴ、そして色とりどりのパイプラインを伝って流れるメンバーたちの活気あるボーカルは、見る者の視覚と聴覚を同時に刺激する。好奇心に満ちた表情でボイスサンプルを録音しながら楽しむメンバーたちのユニークな一面も、グローバルファンの関心を高めている。

同日に立ち上げられた公式ウェブサイトも、レーベル特有の遊び心あふれるエネルギーがそのまま表現されている。ポップなイラストのマウスカーソルとカラフルな背景は、ユーザーのクリックに応じて多彩に反応し、強い没入感を与える。さらに、風船を膨らませて割るミニゲームなど、ファンが直接参加できるインタラクティブな要素を随所に配置し、ブランド体験をスマートに拡張した。「AとBの次には、CではなくDを想像する」という、固定概念を打ち破る柔軟で軽快なクリエイティブ哲学がサイト全体に溶け込んでいる。

ABDは、HYBEの核心的競争力である「マルチレーベル」戦略の一環として設立され、ガールズグループの制作および企画に最適化された専門レーベルを掲げている。レーベル名は、ブランドスローガンである「A Bold Dream（大胆な夢）」の頭文字から取られた。

なお、ABD初のガールズグループの総括プロデュースは、SEVENTEEN、After School、IZ*ONE、TWSなど、世に出すグループを次々とメガヒットさせてきたハン・ソンスマスタープロフェッショナル（MP）が務める。

（記事提供＝OSEN）

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