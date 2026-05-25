同じ事務所から夫婦誕生！『賢い医師生活』俳優＆『猟奇的な彼女』女優、本日（25日）結婚 | RBB TODAY

芸能事務所MYSTIC STORY所属の俳優オ・ドンミンと女優ノ・スサンナが結婚する。

本日（5月25日）、オ・ドンミンとノ・スサンナはソウル市内の某聖堂にて、家族や親戚、知人たちの祝福を受け、結婚式を挙げる。

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2人は1986年生まれの同い年で、2019年に公開された映画『アワ・ボディ』で共演した。特に、2人は現在、同じMYSTIC STORYに所属している。

2人は演技という共通点で親しくなり、交際に発展したのち、結婚することになったと伝えられた。

“社内夫婦”の誕生に、MYSTIC STORYの代表で歌手のユン・ジョンシンは、「MYSTICアクターズに喜ばしいニュースが！ MYSTICアクターズの俳優2人が結婚します！！2人とも僕の楽曲のミュージックビデオに出演してくれたので、さらに胸がいっぱい。おめでとう」とコメントした。

これに先立ち、オ・ドンミンは、「長い間、同じ事務所で良い同僚かつ友人として過ごしてきたのち、去年の夏頃に少しずつお互いの気持ちを確認し、結婚を決めた。比較的短い交際期間であるにも関わらず、結婚という重大な決定において確信をくれた人に出会えたことに、ただ感謝するばかりだ」と明かしていた。

（写真＝ノ・スサンナSNS）

左からオ・ドンミン、ノ・スサンナ

また、ノ・スサンナは「慎重にお互いの気持ちを分かち合っていた時間を経て、私たちは夫婦としての人生をともにすることを約束することになった。突然の知らせに驚かれた方もいらっしゃるかと思うが、温かい気持ちで祝福してくださったすべての方々に心から感謝する」と感想を明かしていた。

なお、オ・ドンミンは2008年にデビュー後、映画『タチャ ワン・アイド・ジャック』『最も普通の恋愛』『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』、ドラマ『キングダム』『賢い医師生活』『弱いヒーロー Class1』『京城クリーチャー』シーズン2などに出演した。

また最近、ドラマ『ウンジュンとサンヨン』『明日はきっと』、映画『サルモクチ』（原題）に出演した。

そして、ノ・スサンナは2008年にデビュー後、映画『ゴールデンスランバー』『シークレット・ジョブ』『サムジンカンパニー1995』、ドラマ『プロデューサー』『猟奇的な彼女』『黄金の私の人生』などを通じて、名を馳せた。2025年にはSBSドラマ『埋もれた心』に出演した。

（記事提供＝OSEN）

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