TWS、Kアリーナ横浜含む3都市8公演へ！初アジアツアー日本公演の詳細解禁 | RBB TODAY

TWS初のアジアツアー日本公演「2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN」の詳細が発表された。

TWSは、8月28日・29日・30日に福岡・福岡国際センター、9月4日・5日・6日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、9月12日・13日に神奈川・Kアリーナ横浜で、3都市8公演を開催する。

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TWSは昨年7月2日に日本デビューを果たした直後、7月11日～8月10日に初の日本ツアー「2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN」を開催。6都市13公演で約5万人を動員した。

今回は昨年よりさらにスケールアップし、初のアジアツアー「2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU'」を開催。日本公演に加え、ソウル、マカオ、バンコク、シンガポール、高雄を含む全8都市15公演を行う予定だ。

公演タイトル「24/7:FOR:YOU」には、「いつもあなたと共に」「あなたのために」という意味が込められている。TWSは、相手を通じて得た経験や成長、そして変化を、彼らならではの真摯なパフォーマンスで表現する予定だ。

グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」に掲載されたソウル公演のポスターでは、カメラの向こう側にいる“あなた”へ一歩近づこうとするメンバーたちの姿が描かれ、42（TWSのファンネーㇺ）の期待感を高めている。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

TWSは、今年1月9日に発表された「第58回 オリコン年間ランキング2025」の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」において、『OVERDRIVE』を収録した4th Mini Album『play hard』のヒットに支えられ、推定累積売上金額約10.7億円を記録。海外アーティスト最高位となる2位にランクインした。

さらに2月9日には、日本デビュー曲『はじめまして』の韓国語バージョン『Nice to see you again（Korean Ver.）」をデジタルシングルとしてリリースした。

4月27日に発売された5th Mini Album『NO TRAGEDY』は、発売初日に前作の累計販売枚数（2026年3月時点で約82万枚）を上回り、自身の最高記録を更新。初動売上111万2770枚を記録し、“ミリオンセラー”の仲間入りを果たした。

日本でも、2026年5月18日付「オリコン週間アルバムランキング」で約22万枚を売り上げ、デビュー後初となる1位を獲得。これは前作比約58％増という記録となった。

さらに同アルバムは、オリコン「週間アルバム合算ランキング」、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」でも相次いで1位を獲得した。

勢いを増し続けるTWSの今後の活躍に期待が高まっている。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。