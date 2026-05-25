「13人で戻ってくる」SEVENTEEN、日本ファンミで18万人熱狂！CARATへ“約束”のメッセージ | RBB TODAY

SEVENTEENが、日本で18万人のファンと特別な時間を過ごした。

SEVENTEENは5月23日～24日、京セラドーム大阪で「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING ‘YAKUSOKU’」を開催。チケットは早々に完売し、2日間で約8万人のファンを動員した。

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これに先立ち、5月13日～14日に東京ドームで行われたファンミーティングには、約10万人が来場していた。

現地に足を運べなかったファンも、ライブビューイングやオンラインライブ配信を通じてSEVENTEENと交流した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

東京でのファンミーティングは、日本をはじめ韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要地域の120館以上の映画館で生中継された。大阪公演のオンラインライブ配信には、韓国、アメリカ、中国、シンガポール、カナダなど73の国と地域のCARATが集まった。

今回のファンミーティングは、まるでコンサートを思わせる内容だった。SEVENTEENは『今 -明日 世界が終わっても-』『CALL CALL CALL!』『消費期限』などの日本オリジナル曲に加え、『Snap Shoot』『Oh My!』『HOME;RUN』など韓国語楽曲の日本語バージョンまで、全18曲に及ぶ多彩なステージを披露した。

さらに、今年2月にリリースされた『Tiny Light』のライブステージも今回のファンミーティングで初公開され、ファンから熱い反応を集めた。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）

このほか、ラジオ公開放送コンセプトのトークやさまざまなゲームも用意され、約3時間30分にわたり、隙のない構成でファンを魅了した。

SEVENTEENはファンミーティングの最後に、「CARATと一緒なら何でもできると思った」と語り、「皆さんに会えない時でも、僕たちは常に成長しています。メンバーそれぞれが、さまざまな形で皆さんに会うため、多くの活動を準備しています。13人そろって、誰よりも素敵な姿で戻ってきます」とコメントし、感動を与えた。

公演終了後も余韻は続いた。「永遠にCARATのそばに」「もっと大きなステージで会おう」など、メンバーたちの手書きメッセージが電光掲示板を彩った。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）

なお、SEVENTEENは来月20日～21日、仁川アジアード主競技場で「2026 SVT 10TH FAN MEETING ‘SEVENTEEN in CARAT LAND’」を開催する。チケットは販売初日に全席完売となり、ファンミーティングとしては異例のスタジアム規模で行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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