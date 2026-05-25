昨年は星野源とコラボ、「2年間据え置き」韓国女性ラッパーが現在の身長・体重を潔く公開 | RBB TODAY

イ・ヨンジが現在の身体スペックを赤裸々に告白した。

飾らない等身大のスタイルに注目が集まっている。

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5月25日、イ・ヨンジはファンとのQ&Aを実施。その際、あるファンから「オンニ（お姉さん）のスペックを教えて」という質問が寄せられると、彼女は「高卒。これなんで聞くの？」と回答。韓国で「スペック」という言葉が一般的に学歴や資格を指すことから、彼女らしいウィットに富んだ回答で笑いを誘った。

これに対し、別のファンが「スペックっていうのは、身長と体重のことじゃない？」と説明。するとイ・ヨンジは「あぁ」と納得した様子で、「ナムウィキ（韓国のウィキサイト）に全部載ってるよ、みんな。もう2年間据え置き（変動なし）だよ」と明かした。

公表されているプロフィールによると、イ・ヨンジは175cm・63kgだ。「体重は増えもしないし減りもしない。ただ毎日がサイコロ勝負（運任せ）みたいなもの」とし、「ある時は（調子が良くて）サイコロの3くらいの気分だし、ある時はミシュランマンみたいな気分」と独特の表現を披露。続けて「“どうやって痩せたの？”とは聞かなくていいよ。1gも減ってないから」と付け加えた。

（画像＝イ・ヨンジInstagram）

イ・ヨンジは今年1月、大幅なリバウンドを告白して注目を集めていた。当時、SNSで「プロフィールが更新されるたびに“13kg減量”という記事が出るけれど、知らんぷりするのも申し訳ないので正直に言います。13kg痩せた状態から、11kgほど戻りました」と赤裸々に明かしていた。

現在、イ・ヨンジは人気ウェブバラエティ『準備したものは何もないけれど』（原題）のMCを務めているほか、新バラエティ番組『宇宙餅屋』（原題）への出演を控えている。昨年は星野源の楽曲にフィーチャリングで参加したことで、日本でも大きな注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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