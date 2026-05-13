GOT7・ジニョン、ソロアルバム発売の節目に温かい善行　子ども音楽教育支援のため5000万ウォン寄付 | RBB TODAY

GOT7のメンバーで俳優としても活躍するパク・ジニョンが、温かな支援の手を差し伸べた。

国際児童権利NGO「セーブ・ザ・チルドレン」は5月13日、パク・ジニョンがソロミニアルバム『Said＆Done』の発売を記念し、海外の子どもたちの音楽教育支援のために5000万ウォン（約530万円）を寄付したと発表した。

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今回の寄付金は、教育インフラが不足している海外地域の子どもたちの音楽教育事業に充てられる予定だ。

（写真提供＝OSEN）パク・ジニョン

セーブ・ザ・チルドレン・フィランソロピーチームのチェ・ジウォンチーム長は「音楽は子どもたちに新たな可能性と自尊心を育む重要な媒体だ。パク・ジニョン氏の温かな支援は、音楽教育を必要とする子どもたちが自らの才能を発見し、夢を育むための強固な土台となるだろう」と述べた。

パク・ジニョンは、2023年にトルコ地震被災児童支援として3000万ウォン（約300万円）を寄付し、セーブ・ザ・チルドレンの高額支援者会「オーナーズクラブ」の正会員に任命された。その後も、2025年のミャンマー地震被害支援に3000万ウォン、韓国国内の子ども食事支援事業に1億ウォン（約1100万円）を寄付しており、今回の支援を含めた累計寄付額は2億1000万ウォン（約2200万円）に達している。

◇ジニョン プロフィール

1994年9月22日生まれ。韓国・慶尚南道出身。本名パク・ジニョン。身長177cm。2012年にドラマ『ドリームハイ2』で俳優デビュー。2014年に7人組ボーイズグループGOT7のメンバーとして正式デビューした。人気アーティストとして活躍する一方で演技力も高く評価されており、『青い海の伝説』（2016年）、『彼はサイコメトラー』『僕を溶かしてくれ』（2019年）などの人気ドラマで存在感を発揮。兵役のため2023年5月8日に入隊し、2024年11月7日に除隊した。

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