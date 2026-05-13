SEVENTEEN、東京ドームでCARATと再会！本日（13日）より日本ファンミツアー「YAKUSOKU」開幕 | RBB TODAY

SEVENTEENが、再び日本を熱く盛り上げる。

SEVENTEENは本日（13日）と14日の2日間、東京ドームで「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING “YAKUSOKU”」を開催する。

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今回の公演は、ワールドツアー以来約5カ月ぶりに東京ドームを訪れる場となる。ファンの熱い声援を受け、追加席までオープンされるなど、圧倒的な人気を証明した。

特に、会場に足を運べないグローバルファンのための特別イベントも用意された。韓国をはじめ、日本全国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要国・地域の120館以上の映画館でライブビューイングが同時開催され、より多くのCARAT（ファン）と時間を共有する予定だ。

今回のファンミーティングは、「約束（YAKUSOKU）」というタイトルにふさわしく、SEVENTEENとCARATが再会し、永遠に共に歩んでいくことを誓い合う場になる見通しだ。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

グローバルヒット曲はもちろん、日本オリジナル曲や韓国語曲の日本語バージョンなど、多彩なセットリストを披露する予定だ。さらに、ステージ以外にもさまざまなゲームコーナーを用意し、ファンとより近い距離で交流しながら、充実した公演を届ける計画だという。

東京ドームの熱気は大阪へと続く。5月23日と24日には、京セラドーム大阪でファンミーティングを開催。同公演はオンラインライブストリーミングを通じて世界中のファンに配信される予定だ。

SEVENTEENが日本ファンミーティングをドーム会場のみで開催するのは、2023年に続いて今回が2度目であり、彼らの確固たる日本での人気を示している。

公演のフィナーレは、韓国で開催される“スタジアムファンミーティング”が飾る。SEVENTEENは6月20日と21日、仁川アジアドメインスタジアムで「2026 SVT 10TH FAN MEETING」を開催する。

今年で10回目を迎えるSEVENTEENならではのファンミーティングブランドであるだけに、過去最大級の規模で、メンバーとファン双方に忘れられない思い出を届けることが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

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