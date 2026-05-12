“痩せすぎ”で健康異常？169cm・45kgのK-POPアイドル、「家で1人で気を失ったことも…」 | RBB TODAY

ガールズグループGFRIEND出身のユジュが、ソロ活動中に経験した健康異常について明かし、心配の声を集めた。
5月11日に放送されたKBS Joyのバラエティ番組『何でも聞いて菩薩』（原題）には、ゲストとしてユジュが出演した。
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この日、ユジュは「ソロ活動を始めてから、アルバム準備に入るととても敏感になり、食欲がなくなる」と悩みを打ち明けた。
身長169cm、体重45kgだというユジュは、「GFRIENDとして活動していた頃は52kgだったが、その時より痩せた」とし、「“痩せたら画面でもっときれいに映るだろう”と安易に考えていたこともあった」と告白した。
さらに、「家で1人で気を失い、その後目を覚ましたこともある」と明かし、衝撃を与えた。
また、「ご飯を3口食べただけで、それ以上食べられなくなってしまい、胃カメラ検査を受けた」とし、「検査結果に異常はなかったが、心理的な原因の可能性があるとして、精神科の受診を勧められた」と語った。
さらに、レコーディング中に耳の異常を感じたというユジュは、「鼓膜にも脂肪がある」と説明し、「病院で“鼓膜の脂肪まで全部落ちているので、ご飯をしっかり食べなければならない”と言われた」と話し、周囲を驚かせた。
続けて、「キャリアに対する欲がある。（心の）負担が体に表れたようだ」と打ち明けた。
これに対し、MCのイ・スグンは、「グループ活動と違って、1人でステージを埋めなければならないというプレッシャーが大きかったのだろう」とし、「気を使う部分が多かった分、食欲までなくなってしまったようだ」と共感を示した。
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