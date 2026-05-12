本当の名前は違った…元巨人投手の父・国民的女優の母を持つ韓国インフルエンサー、結婚前に告白 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが胸中を打ち明けた。

チェ・ジュンヒは最近、自身のインスタグラムを更新。

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「祖母がずっと大切に保管してくれていた私の1歳の誕生日祝いの映像を、ようやく復元できた」と始まる長文と動画を投稿している。

彼女は動画の中で、母親が「今日来てくださった皆さん、うちの“スミン”が結婚する時にもぜひまた招待するので、いつまでも元気でいてくださいね」と笑顔で話していた場面に言及。「その場にいた方々が、今は私の結婚式を待ってくれているという事実がとても不思議で、胸が熱くなった」と心境を明かした。

しかし同時に、「そのすべての場に、ママとパパだけがいないという事実が一番悲しかった」と率直な思いも吐露している。

そして「結婚の準備を進めるほど、いろいろな感情が次々と湧いてくる」とし、「準備をしながら噂やゴシップのような話も多く、家族みんながつらい時間を過ごした」と告白した。

それでも「私は、この映像ひとつだけで十分だと思えた。私がどんな愛情の中で育ち、どんな思いで生きてきたのか、そのすべてが詰まっている気がした」と愛情あふれる思いを伝えた。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）生前のチェ・ジンシルさん（右）と幼い頃のチェ・ジュンヒ

また、「本当にあと少しなので、ワクワクもするし緊張もするし、ふと涙が込み上げることもある」と、結婚を控えた率直な心境も語っている。

注目を集めたのは、「私の本当の名前が“チョ・スミン”だったって知っていましたか？」という告白。「ジュンヒのほうがずっと似合っていますよね？」というお茶目な“TMI（Too Much Information）”まで付け加え、ファンを楽しませた。

チェ・ジュンヒは、国民的女優として知られる故チェ・ジンシルさんと、元プロ野球選手で読売ジャイアンツにも所属していた故チョ・ソンミンさんの娘として知られる。最近、11歳年上の一般男性との結婚を発表し、16日に予定されている挙式の準備に励んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。本名チョ・スミン。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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