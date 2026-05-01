ILLIT、新アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』が初日27万枚の快進撃！全曲チャートインで人気証明 | RBB TODAY

ILLITが、“テクノ魔法少女”コンセプトでカムバックした。

5月1日、音盤販売量集計サイト・HANTEOチャートによると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、発売初日である4月30日に27万6145枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート1位を記録した。

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さらに、グローバルアルバムチャートでも好反応を得ている。『MAMIHLAPINATAPAI』は、日本、アメリカ、イギリスなど15の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートで上位にランクインした。

タイトル曲『It’s Me』は公開直後、Melonの「HOT100」（5月1日基準）で20位に初登場。また、収録曲『GRWM（Get Ready With Me）』（40位）、『paw, paw!』（43位）、『Mamihlapinatapai』（53位）、『Love, older you』（59位）も続いてランクインし、アルバム全曲がチャートインを果たした。

（画像＝Mnet）ILLIT

ミュージックビデオには、メンバーたちの“推し”を巡る可愛らしい競争が描かれている。5人の多彩な表情演技と感覚的な演出で話題を集めたこの映像は、ユーチューブの「人気急上昇の音楽」（5月1日午前9時時点）で、韓国と日本それぞれ9位にランクインした。

ILLITは4月30日、Mnet『M COUNTDOWN』に出演し、『It’s Me』のパフォーマンスフルバージョンを初披露した。幽霊の花嫁を思わせる幻想的で愛らしいスタイリングと、対照的なキレのあるダンスでギャップのある魅力を見せた。

ILLITは、本日（1日）、KBS2『ミュージックバンク』に出演し、カムバックの熱気をさらに高める予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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