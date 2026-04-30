お母さんそっくり？44歳で出産のチェ・ジウ、娘とのかけがえのない日常を公開　美貌は健在 | RBB TODAY

女優チェ・ジウが娘との、かけがえのない日常を公開した。

チェ・ジウは4月28日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】チェ・ジウ、娘と2ショット

コメントを添えることなく、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、チェ・ジウの飾らない日常の姿が収められていた。彼女は漢江（ハンガン）方面に沈む夕日を眺めている。ラフな格好に帽子を被り、ノーメイクの素顔を見せたチェ・ジウは、明るい笑みを浮かべながら日常のひとときを楽しんでいた。

特に、一日の終わりを娘と一緒に過ごしている様子が目を引いた。チェ・ジウの隣では、娘がおどけたポーズで母親を笑わせていた。イチゴの絵文字で顔は隠されているものの、すらりとしたスタイルや後ろ姿が母親にそっくりだ。

ドラマ『冬のソナタ』で日本の韓流ブームの牽引した存在として知られるチェ・ジウは、2018年に9歳年下の一般男性と結婚。2020年に44歳で長女を出産した。

（写真＝チェ・ジウInstagram）

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。

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