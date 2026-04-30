「顔天才」ソリュン、“リアルお姫様”美貌に釘付け！話題のティー専門店オープンイベントに出席 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXのソリュンが、お姫様のようなビジュアルでファンを魅了した。

4月30日午前、ソリュンはソウル・江南（カンナム）区で開催されたティーブランド「CHAGEE」の店舗オープンイベントに出席した。

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この日、ソリュンは淡いブルーのミニワンピースに白いカーディガンを羽織り、清楚で爽やかなオーラを放った。ウェーブがかったハーフアップのヘアスタイルが上品な雰囲気を加え、透明感あふれる美貌で会場の視線を釘付けにした。

（写真提供＝OSEN）ソリュン

なお、ソリュンが所属するNMIXXは、5月11日に5thミニアルバム『Heavy Serenade』をリリース、本格的なカムバック活動に乗り出す予定だ。

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。

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