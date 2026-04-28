現役時代、浅田真央としのぎを削ったキム・ヨナがガラッとイメチェン！「新しい魅力」の声 | RBB TODAY

元フィギュアスケート韓国代表キム・ヨナのイメージチェンジが話題となっている。

ファッションマガジン『W Korea』は4月28日、「キム・ヨナの繊細な感情が届く瞬間」と題した最新ビジュアルを公開した。

【写真】ガラッとイメチェンしたキム・ヨナ

「ディオール」のアンバサダーとして撮影に臨んだ今回のビジュアルで、特に注目を集めたのはヘアスタイルの変化だ。

これまで長髪を保ってきたキム・ヨナは、肩に届かないショートボブに変身。ファンからは「ショートのヨナはやっぱり最強」「クールでいい」「新しい魅力がある」といったコメントが寄せられ、熱い反響を呼んでいる。

グラビアでは、ジャケットやプリーツスカート、個性的な帽子、さまざまなジュエリーを取り入れたスタイリングを披露。コンセプトごとに自在に雰囲気を変え、氷上で培った表現力の高さを改めて証明した。

（写真＝『W Korea』Instagram）

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

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