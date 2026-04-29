主要メンバー脱退に続き、グループ解散へ…CIX、7周年を前に活動終了を発表「全員が契約終了予定」【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループCIXが、グループ活動を終了する。

4月29日、所属事務所C9エンターテインメント側は、公式ファンカフェ（グループとファンの交流サイト）を通じて、「2019年7月21日のデビュー後、約7年間、さまざまな活動を通じてファンの皆さまとともにしてきたCIXは、グループ活動を止めることとなった」とコメントを発表した。

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続けて、「メンバーとグループ活動の継続のために数カ月間、真剣かつ深みのある議論を重ねたが、現在は、全員がグループの運営を終了することが不可避であるという結論に至った」と伝えた。

加えて、「CIXというブランドに気持ちを込め、音楽や振付、映像、公演、番組など、すべてのことに最善を尽くしてきたため、メンバーと当社は今回の決定がこの上なく残念だ」と述べた。

（写真＝C9エンターテインメント）CIX

これに伴い、メンバーのBXとスンフンは来る4月30日で専属契約が終了する。

また、ヨンヒはグループ活動の中止決定後、入隊を志願し、5月11日に入隊し、陸軍現役として国防の義務を履行する予定だ。ヨンヒも同様に、入隊と同時に専属契約が終了する。

そして、ヒョンソクは、現在撮影中であるドラマに集中できるよう事務所から関連する業務の支援を受け、その後、5月31日に専属契約が終了する予定だ。

これにより、CIXは2019年7月にデビューした後、7周年を前に解散することとなった。先立って2024年8月、メンバーのべ・ジニョンが事務所との専属契約終了により、グループを脱退した。

（写真提供＝OSEN）ペ・ジニョン

C9エンターテインメントの公式コメント全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。C9エンターテインメントです。

CIXの今後の活動に関するご報告です。

2019年7月21日のデビュー後、約7年間、さまざまな活動を通じて、ファンの皆さまとともにしてきたCIXは、グループ活動を止めることになります。

メンバーとグループ活動の継続のために数カ月間、真剣かつ深みのある議論を重ねましたが、現在はグループの運営を終了することが不可避であるという結論に全員が同意するに至りました。

CIXというブランドに気持ちを込め、音楽や振付、映像、公演、番組など、すべてのことに最善を尽くしてきたため、メンバーと当社は今回の決定がこの上なく残念です。

これに伴い、メンバーのBXとスンフンは、4月30日に専属契約が終了いたします。

また、メンバーのヨンヒはグループ活動の中止が決定された後、志願入隊を申請し、来る5月11日に訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役として国防の義務を履行する予定です。

ヨンヒは入隊と同時に専属契約が終了し、入所当日には別途の公式イベントなどは行われません。

ただし、入隊前にヨンヒと挨拶をすることができる小さな場を別途準備中であり、これに関する詳細は、後日ファンカフェの公示を通じて、ご案内する予定です。

メンバーのヒョンソクは、現在撮影中のドラマに集中できるよう、当社は関連業務を支援しているため、5月31日に専属契約が終了する見通しです。

今後、新たな環境、新しい姿で、それぞれの人生に最善を尽くすメンバーたちに、温かい激励をお願いいたします。

当社は将来、CIXというブランドが、CIXならではのユニークな音楽で皆さまと再会できるよう、メンバーと疎通し続けるなど、実質的な努力を続けていく所存です。

これまでCIXに送ってくださった大きな応援と愛に、心から感謝いたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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