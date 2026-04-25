「息をのむ美しさ…」Stray Kids・リノ、色気漂う“非現実的ビジュ”にファン騒然！「ヤバい」 | RBB TODAY

Stray Kidsのリノが、色気漂う姿で魅了した。

リノは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】リノ、色気漂う“非現実ビジュ”

公開された写真には、植物が装飾されたセットで撮影に臨むリノの姿が収められている。

胸元が開いたシャツにジャケットを合わせた衣装では、非現実的なビジュアルと雰囲気で視線を奪う。また、植物の中でポーズを決める写真では、濡れ感のあるヘアメイクと表情が相まって、色っぽい魅力でファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「息をのむ美しさ…」「可愛すぎるだろ」「美の権化じゃん」「思わず絶叫」「ヤバい」といった反応が寄せられている。

（写真＝リノInstagram）

なお、リノが所属するStray Kidsは、5月15日より初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』を全国の映画館で公開予定だ。

◇リノ プロフィール

1998年10月25日生まれ。本名イ・ミンホ。2017年にJYPエンターテインメントの練習生となり、入社1カ月という短期間でサバイバル番組『Stray Kids』に出演。実力不足という理由から脱落するも、たゆまぬ努力の末に復活を遂げてメンバー入りを果たした。Stray Kidsのメンバーとして2018年3月25日にデビュー。JYPエンターテインメントに所属する以前はダンサーとして活動しており、BTSのバックダンサーを務めたことも。愛猫家なことから団体への寄付をはじめとする保護猫活動に積極的で、自身も猫と暮らしている。

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