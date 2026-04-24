「衝撃の美しさ…」LE SSERAFIM・宮脇咲良、金髪に大胆イメチェン！非現実的な“AIビジュ”に反響続々 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、「Celebration！金髪ボブ」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、金髪にイメチェン

公開された写真には、明るい金髪にイメージチェンジした宮脇の姿が収められている。グリーンのカラーコンタクトやクラシカルな黒い衣装が彼女の端正な美貌を引き立て、非現実的なビジュアルでファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「やばい」「衝撃の美しさ…」「めっちゃ似合ってる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは本日（24日）13時、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』の音源とMVを公開した。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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