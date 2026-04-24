TOMORROW X TOGETHER、新アルバムに海外メディア絶賛の嵐…「これ以上ない完璧な復帰」 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのカムバックに対し、主要海外メディアが絶賛を寄せている。

TOMORROW X TOGETHERは4月13日、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースし、カムバックした。

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同作は発売当日にアルバム販売数135万枚を突破し、ミリオンセラーを達成。韓国のアルバム・音源チャートはもちろん、日本のオリコン週間ランキングでも3冠を記録した。

海外メディアからの高評価も相次いでいる。アメリカのファッション誌『VMAN』は、「急速に変化するK-POP市場で7年間休むことなく走り続けてきた5人の忍耐と成長に拍手を送りたい」とし、「今回のアルバムで見せたかつてない率直さは、TOMORROW X TOGETHERの芸術的成熟度を示す指標だ」と報じた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

また、アメリカのポップカルチャー誌『The Honey PoP』は、「彼らのキャリアの中で最も完璧なタイミングで登場した“今年のアルバム候補”」と評価し、「これ以上完璧な復帰はない」と絶賛した。

イギリスのカルチャー誌『WONDERLAND』は、「彼らはこれまで以上に“自分たちらしい音”を鳴らしている。自らの価値を証明し、今の地位に上り詰めたグループだ」と伝えた。

さらに、グローバル音楽・カルチャーメディア『tmrw Magazine』も、今回のアルバムが高い販売記録を達成した点に注目し、「この驚異的な成果は、彼らが進むべき方向にこれまで以上の確信を持ち、それを芸術的に洗練された形で具現化したことを示している」と分析した。

なお、TOMORROW X TOGETHERはカムバック後、韓国のケーブルチャンネルMBC M、MBC every1の音楽番組『SHOW CHAMPION』、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で1位を獲得した。

（記事提供＝OSEN）

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