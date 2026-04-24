「タバコポイ捨て疑惑」のRMだけじゃない…BTSメンバーへの“文春砲”にプライバシー侵害の声 | RBB TODAY

BTSのリーダー、RMの「禁煙エリアでの喫煙」を報じた週刊誌『週刊文春』が、過度なプライバシー侵害として批判を浴びている。

RMに限らず、他のメンバーの私生活まで追跡・報道したことで、波紋が広がっている。

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『週刊文春』は4月22日、BTSの東京ドーム公演後のスケジュールをパパラッチ形式で報じた。公演終了後、私的な時間を過ごすメンバーたちの動線を追跡した内容だ。

BTSは4月17日と18日、東京ドームで「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」公演を開催した。今回の日本公演は2019年7月以来、約7年ぶりとなる完全体での来日公演であり、2公演とも全席完売。BTSへの爆発的な関心の高さを証明した。日本の主要メディアも、彼らの“帰還”を一面で報じた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

一方、『週刊文春』は公演後のBTSメンバーの私生活を追跡。東京で過ごしたプライベートな時間を、パパラッチ写真とともに特集として掲載した。同誌は、JINが伊豆の高級温泉旅館を訪れたほか、Vがポケモンのテーマパークを訪問したと報じ、写真を公開。また、J-HOPEとJIMINはすぐに帰国したとも伝えた。

さらにRMについては、渋谷の居酒屋やバーに向かったとし、その過程で路上喫煙後に吸い殻を捨てた疑いがあると主張。『週刊文春』はこれらの内容を「BTS完全密着リポート」として特集した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）RM

問題視されているのは、この報道が過度なプライバシー侵害にあたる点だ。同誌は、メンバーの私的な時間を掘り下げ、本人の同意なく撮影した写真や私生活を掲載。さらに、刺激的な見出しや話題性を利用し、意図的にイメージを損なわせようとしたのではないかとの指摘も出ている。

なお、BTSは先月、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、約3年9カ月ぶりに完全体でカムバック。現在、世界34都市・全85公演規模のワールドツアーを展開している。タイトル曲『SWIM』は、アメリカ・ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で初登場1位を記録し、4週連続でトップ10入りを維持している。

（記事提供＝OSEN）

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