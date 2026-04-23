オリコン1位の快挙！&TEAM、新AL『We on Fire』の日韓チャート席巻でカムバック好発進 | RBB TODAY

ボーイズグループ&TEAMが、新アルバムで韓国と日本の主要アルバムチャートを席巻し、圧倒的なカムバックのスタートを切った。

去る4月22日、オリコンが発表した最新チャートによると、&TEAMの日本3rdミニアルバム『We on Fire』が、「デイリーアルバムランキング」で1位に輝いた。

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これに先立ち、同アルバムは4月21日付の韓国最大級のアルバム集計サイト・ハントチャートの「デイリーアルバムチャート」でも1位を獲得しており、両国のチャートを同時に制覇する快挙を成し遂げた。

何よりリリース初日だけでアルバムセールス100万枚を軽々と突破し、グループ通算3作目となるミリオンセラーという輝かしい金字塔を打ち立てた。

（写真＝YX LABELS）&TEAM

『We on Fire』は、より強固になった絆で大きく成長した&TEAMの新たな挑戦と決意を込めた作品だ。同名のタイトル曲をはじめ、強烈なロックサウンドが印象的な『Bewitched』、軽快で中毒性のある『HOTLINE』、春の温かい感性を溶け込ませたバラード『Sakura-iro Yell』など、多彩なジャンルが収録されている。ここにタイトル曲『We on Fire』と『Bewitched』の韓国語バージョンまで、計6曲と、充実した内容で構成された。

なお、&TEAMは、本日（23日）韓国で放送されるMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、本格的な韓国の音楽番組活動に突入し、ファンと対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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