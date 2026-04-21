「超大型新人」ALPHA DRIVE ONE、デビュー100日で成し遂げた記録とは？“次世代K-POPの期待株”へ | RBB TODAY

超大型新人ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、デビュー100日を迎えた。

ALPHA DRIVE ONEは1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』でデビューして以降、多方面で活躍を繰り広げ、目覚ましい成長を証明してきた。

【写真】ALD1、デビュー3カ月でメンバー活動休止に

「次世代K-POPの期待株」として確固たる地位を築いた彼らのデビュー100日を迎えた彼らの成果を振り返る。

デビューと同時に証明した実力

ALPHA DRIVE ONEは1月12日、『EUPHORIA』でデビューすると同時に、アルバムおよび音源チャートで意味のある成果を記録し、強固なファンダムと大衆性を同時に証明した。

デビューアルバム『EUPHORIA』は初動（発売日基準の1週間のアルバム売上）144万枚を突破し、歴代K-POPグループのデビュー初動で2位という驚異的な記録を打ち立てた。

音楽番組での活躍も圧倒的だ。タイトル曲『FREAK ALARM』でデビュー10日後にMBC M、MBC every1『SHOW CHAMPION』で初の1位を獲得したのを皮切りに、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』、SBS『人気歌謡』まで相次いで1位を獲得し、音楽番組4冠を達成した。

（写真提供＝WAKEONE）

特にボーイズグループとしては約9年ぶりに、デビュー曲で韓国地上波3局すべてで1位を獲得するという大記録を打ち立て、「超大型新人」としての存在感を強く印象づけた。

さらに音源チャートでも際立った成果を収めた。『EUPHORIA』は発売直後、タイトル曲を含む全曲がMelon「TOP100」にランクインし、ワールドワイドiTunesアルバムチャートで7位を記録した。また同アルバムは、日本、シンガポール、タイ、マレーシア、台湾、ロシアなど世界18の地域でiTunesチャートTOP5入りを果たした。

加えて、中国最大の音楽配信プラットフォームQQミュージックのデジタルアルバムデイリーチャートで1位を獲得したほか、日本のオリコン週間合算アルバムランキングおよび週間アルバムランキングでも2週連続で上位圏を維持し、グローバルな影響力を示した 。

国内外を横断する活躍

ALPHA DRIVE ONEは国内外の多様な分野で活動しながら、急速に影響力を拡大している。K-POPグループとして初めてファッション誌『ELLE MEN Fresh China』の表紙を飾り、さらにK-POPアーティストとして初めて『Madame Figaro Hong Kong』のデジタルカバーにも登場するなど、グローバルファッション界で存在感を示した。

（写真提供＝OSEN）

またデビュー直後には、世界4大ファッションウィークの一つであるパリファッションウィークに出席し、業界の注目を集めた。さらに日本最大級のファッションイベント「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026 SPRING／SUMMER（TGC）」にも参加し、強烈なパフォーマンスを披露。グローバルファッションアイコンとしての地位を確立した。

海外メディアからの評価も続いている。アメリカの経済誌『Forbes』は彼らの感動的なデビューの背景に注目し、新人としてのスタートを高く評価した。続いて日本のオリコンニュースも現地での活動や初のファンショーケースの成功を詳しく報じ、東京ドーム公演を夢見る新人グループとしての意気込みに焦点を当てた。

今後がさらに期待される“次世代K-POPランナー”

デビュー100日で目覚ましい成果を積み上げたALPHA DRIVE ONEは、急速な成長を背景に、音楽はもちろんファッションやバラエティなど多方面で注目を集め、影響力を拡大し続けている。「超大型グローバルK-POP新人」としての地位を着実に固めている。

（写真提供＝OSEN）ALPHA DRIVE ONE

デビュー活動から圧倒的な記録を打ち立てている彼らが、今後どのような歩みを見せるのか、世界中のファンの関心が集まっている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは、6月12日～14日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナを皮切りに、6月26日～28日に横浜・ぴあアリーナMM、7月11日に香港アジアワールド・アリーナで、ファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]」を開催し、勢いをさらに加速させる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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