車内から腐敗遺体が…Stray Kidsとのコラボや韓国音楽番組出演歴のある米歌手、14歳少女殺害の疑いで逮捕 | RBB TODAY

アメリカの人気歌手d4vd（本名ディヴィッド・アンソニー・バーク）が、14歳の少女を殺害した疑いで逮捕され、大きな衝撃を与えている。

4月16日、米芸能メディアは「d4vdが14歳の少女セレスト・リバス・エルナンデスさんを殺害した容疑で逮捕され、警察に勾留された」と報じた。

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現地メディアによると、d4vdは米ロサンゼルスの自宅で逮捕。これを受け、LA郡地方検察庁は事件を強力犯罪捜査チームに移送し、起訴の可否を決定すると明らかにした。

（写真＝Mnet）d4vd

被害者の遺体は、昨年9月の時点でd4vdの車内から発見されている。発見時、遺体はすでに腐敗が進んでいたという。しかし、d4vdは遺体発見直後に残りのツアー日程をすべてキャンセルして姿を消し、逮捕を免れていた。

LA郡検察庁はd4vdを有力な容疑者とみなし、証言の確保と追跡を進めてきた。 特に捜査当局は、昨年春にd4vdがサンタバーバラ郊外へ旅行に出かけたことが、被害者の失踪および死亡に関連していると見ている。被害者は2024年5月に家出した後、家族や知人との連絡が途絶えていた。

d4vdは2021年にシングル『Run Away』でデビューした。過去にボーイズグループStray Kidsのヒョンジンや、日本の人気ユーチューバー、SUSURUとコラボして話題を呼んだほか、昨年5月には韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）にも出演し、日本でも注目を集めていた。

（記事提供＝OSEN）

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