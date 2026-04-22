Snow Man佐久間大介の“原爆Tシャツ疑惑”が再燃？ BTSやaespaも炎上したセンシティブな火種 | RBB TODAY

Snow Manの佐久間大介をめぐる過去の“Tシャツ疑惑”が、いま再びSNS上で拡散されている。

関連ツイートは4月21日に投稿され、一日で1000万回表示を超えた。

【写真】佐久間大介、K-POPアイドルと2ショット

その投稿によると、問題視されているのは、2018年7～8月に公開され、現在は視聴できなくなっている動画だ。動画が見られなくなった背景に、佐久間が着用していたTシャツがあると主張している。

そのTシャツに使用されているデザインについて、投稿では「1995年のドキュメンタリー映画『Trinity and Beyond』のもので原爆ではなく水爆実験のシーン」と断定している。

もっとも、この件については慎重に見なければならない。動画削除の理由が本当にTシャツにあったのかは確認されておらず、事務所から公式な説明や謝罪が出たわけでもない。

『東スポWEB』も2020年11月に佐久間の“原爆Tシャツ疑惑”として触れていたが、当時から「断定はできない」という見方が出ていた。

（写真＝2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ）韓国で映画『スペシャルズ』の舞台挨拶を行った佐久間大介（右）

つまり現時点でいえるのは、真相が確定したということではなく、この件が2026年になってもなお大きく掘り返されているという事実だ。

そして実際、ネット上の反応もかなり割れている。「説明や言及がないなら、何年前の話でも活動している限り擦られ続けるだろう」という声がある一方で、「過剰に反応している側にも問題があるのではないか」という冷めた見方もある。

また、「なぜ問題になるのかを理解し、どうすれば防げたかを考えるのが本来の目的なのに、個人叩きに流れてしまう」といった意見も目立つ。

紅白出場をめぐって大論争

今回の再拡散は、この種の表象がなぜ終わらない火種になるのかをあらためて浮き彫りにしている。

実際、原爆を連想させるイメージがアイドルを揺らしたケースは、K-POPでも繰り返されてきた。

最も象徴的なのは、やはりBTSだろう。

2018年11月、メンバーのJIMINが原爆投下を想起させるTシャツを着用していた写真が日本で大きな論争を呼び、テレビ朝日の『ミュージックステーション』出演見送りにまで発展した。

（写真提供＝OSEN）BTS・JIMIN

（写真提供＝LJカンパニー）“原爆Tシャツ”と問題視されたTシャツ

当時、テレビ朝日は公式サイトに「所属レコード会社と協議を進めてきたが、当社として総合的に判断した結果、残念ながら今回はご出演を見送ることとなった」と伝えた。

ただ、この件は韓国ではまったく同じ温度で受け止められたわけではない。日本の植民地支配からの解放を意味する「光復節」を強調したTシャツであり、問題ないという声も少なくなかった。

つまりこの騒動は、単に“アイドルの不用意な服装”だったのではなく、同じビジュアルが日韓でまったく違う意味を帯びることを示した事例でもあった。

記憶に新しいのは、昨年の『NHK紅白歌合戦』出場をめぐるaespa・ニンニンの騒動かもしれない。

（写真提供＝OSEN）aespa・ニンニン

ファン向けアプリBubbleへ投稿した2022年の“きのこ雲型ランプ”の写真が、2025年末になって掘り返され、紅白歌合戦の出場に反対する署名が14万人規模にまで広がった。

NHK側は、所属事務所を通じて「原爆被害を軽視・揶揄する意図はなかった」と確認し、出場に問題はないとの見解を示した。ただ、騒動の余波が残るなか、最終的にニンニン本人はインフルエンザ感染を理由に紅白出演を辞退した。

もちろん、騒動と辞退を直接結びつけることはできない。だが少なくともこの件は、“問題なし”と判断されても、そのテーマが残すざらつきは簡単には消えないことを示していた。

原爆ではないが、BTSのJUNG KOOKが昨年6月、リハーサル中にかぶっていた帽子の文言で炎上した件も、少し違う角度から同じ問題を思わせる。

黒い帽子に書かれていた「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」という文言が、韓国では「帝国主義日本への回帰」を連想させるとして批判を浴びた。原爆やきのこ雲そのものとは違うが、日本と歴史認識に関わるモチーフにアイドルが不用意に触れたとき、その意味は瞬く間に政治化される。

（写真提供＝OSEN）BTS・JUNG KOOK

JUNG KOOKはすぐに謝罪し、未熟で不注意だったと認めたが、それでも議論は一気に広がった。

こうして並べてみると、厄介なのは意図の有無だけではない。原爆やきのこ雲、あるいは日本の歴史を連想させるイメージは、本人が何を考えていたかとは別に、見る側の記憶や歴史認識を一気に刺激してしまう。

だから一度そこに触れた疑いを持たれると、謝罪しても終わるとは限らないし、説明しなくても終わらない。何年も前の写真や動画でさえ、SNS上で何度でも再点火する可能性があるのだ。

佐久間大介をめぐる今回の再拡散も、まさにそのしぶとさを示している。現時点で、動画削除の真相は確定していない。それでも「デザインだとしても原爆や水爆のモチーフは日本ではあまりにデリケートだ」「紅白直前に無言で削除されたのなら、なおさら疑われる」といった反応が噴き出すのは、このテーマがいまだに“過去の話”になっていないからだろう。

原爆やきのこ雲、あるいは日本の歴史認識を刺激するイメージには、歴史の記憶があり、国によって異なる解釈があり、そして一度炎上すれば何年たっても蒸し返されるSNS時代のしぶとさがある。

日韓の芸能界で今なお極めてセンシティブなテーマであり続けていることだけは間違いない。

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