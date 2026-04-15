“魔の7年”で解散へ…メンバーのBLドラマ出演が話題集めたDKZ、グループ活動終了【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループDKZが、それぞれの道を歩むことになった。

所属事務所のDONGYOエンターテインメントは4月15日、公式コメントを通じて「当社はメンバーと十分な話し合いを重ねた結果、2026年5月31日まで予定されているスケジュールを最後に、グループ活動を終了することで合意した」と発表した。

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事務所は「この7年間、誰よりも輝く姿でチームを牽引してきたジェチャンとジュウォン、そして2022年に合流し大きな力となってくれたセヒョン、ミンギュ、ギソクまで、当社とともに歩んできたメンバーの努力と時間に深く感謝する」とし、「その輝かしい旅に共にしてくださったファンの皆さまにも、改めて感謝申し上げる」と伝えた。

さらに「セヒョン、ミンギュ、ジェチャン、ジュウォン、ギソクは2026年6月から個人活動を通じてファンの皆さまとお会いする予定」とし、「当社と再契約を締結したジェチャンとジュウォンは今後もさまざまな分野で活動を続け、セヒョン、ミンギュ、ギソクも当社所属アーティストとして新たな一歩を踏み出す」と説明した。

（写真提供＝OSEN）DKZ

DKZは2019年、「Dongkiz」というグループ名でデビューし、その後、数回のメンバー変更を経て現在の体制となった。特にメンバーのジェチャンは、BLドラマ『セマンティックエラー』に出演して注目を集め、グループの知名度を高めるきっかけとなった。

DONGYOエンターテインメントの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、DONGYOエンターテインメントです。

まず、DKZに惜しみない愛と応援を送ってくださるファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社はメンバーと十分な話し合いを重ねた結果、2026年5月31日まで予定されているスケジュールを最後に、グループ活動を終了することで合意いたしました。

この7年間、誰よりも輝く姿でチームを牽引してきたジェチャンとジュウォン、そして2022年に合流し大きな力となってくれたセヒョン、ミンギュ、ギソクまで、当社とともに歩んできたメンバーの努力と時間に深く感謝いたします。

また、その輝かしい旅に共にしてくださったファンの皆さまにも、改めて感謝申し上げます。

セヒョン、ミンギュ、ジェチャン、ジュウォン、ギソクは2026年6月から個人活動を通じてファンの皆さまとお会いする予定です。

当社と再契約を締結したジェチャンとジュウォンは、今後もさまざまな分野で活動を続け、セヒョン、ミンギュ、ギソクも当社所属アーティストとして新たな一歩を踏み出します。

当社は今後も5人の活動を全面的に支援してまいります。

それぞれの場所で輝き続けるセヒョン、ミンギュ、ジェチャン、ジュウォン、ギソクに、変わらぬ愛と応援をお願い申し上げます。

ありがとうございます。

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