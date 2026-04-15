腕にはタトゥーがびっしり…元K-POPアイドル、LAでの近況が話題　SMエンタ退所後の現在に注目 | RBB TODAY

ガールズグループf(x)出身のアンバーの近況が注目を集めている。

ダンサー出身の俳優チャ・ヒョンスンは4月13日、自身のYouTubeチャンネルに「5年ぶりのLA旅行（with. 懐かしい顔、アンバー）」というタイトルの動画を投稿した。

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公開された映像には、チャ・ヒョンスンが白血病を克服し、5年ぶりにアメリカ・ロサンゼルスへ旅行に出かける様子が収められている。

特に動画では、ロサンゼルスに在住するf(x)出身のアンバーと再会する場面が注目を集めた。アンバーは空港まで車で迎えに来ただけでなく、自宅に招待するなど、2人の長年の親交をうかがわせた。

今回の再会を通じて、アンバーの近況がファンの喜びを誘った。2009年にf(x)のメンバーとしてデビューしたアンバーは、中性的なスタイルで確固たるファンダムを築き、個性的な魅力で大きな支持を集めてきた。

（画像＝チャ・ヒョンスンYouTubeチャンネル）2枚目チャ・ヒョンスン（左）とアンバー

f(x)はデビュー曲『La Cha Ta』を皮切りに、『Hot Summer』『Chu』などのヒット曲で人気を博し、アンバーの存在感もK-POPファンの間で強く印象付けられた。

しかし2019年にSMエンターテインメントとの専属契約を終了して以降は、近況が伝えられる機会が少なかった。そうしたなか、今回チャ・ヒョンスンのユーチューブに登場したことで、再び注目を集める形となった。

アンバーはアイドル活動時と変わらず、ショートカットにスポーティーでカジュアルなスタイルを披露。さらに運転中には腕のタトゥーを見せるなど、より自由な個性を発揮し、ファンの視線を集めた。

なお、チャ・ヒョンスンはダンサー出身で、Netflixの恋愛リアリティ『脱出おひとり島』にも出演し知名度を高め、現在は俳優として活動。白血病の診断を受けたことで心配の声が上がっていたが、最近は完治が伝えられ、明るい近況を公開している。

（記事提供＝OSEN）

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