「見慣れた街に女神が…」LE SSERAFIM・カズハ、渋谷に降臨！異次元オーラで視線を独占 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのカズハが、洗練されたビジュアルで渋谷の街を圧倒した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】カズハ、渋谷に降臨「見慣れた街に女神が…」

公開された写真には、東京・渋谷の街を歩くカズハの姿が収められている。ブラックの無地トップスにデニムを合わせたシンプルなコーディネートながら、抜群のスタイルと隠しきれないオーラで視線を独占した。

投稿を見たファンからは「モデルみたい」「カッコいい」「見慣れた街に女神が…」「オーラがすごい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハは最近コスメブランド「VIDIVICI（ヴィディビーチ）」のブランドアンバサダーに就任。4月5日に東京で開催された同ブランドの日本ローンチ発表会に出席した。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

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