“IZ*ONE出身”クォン・ウンビ、G-DRAGON所属のGalaxy Corporationへ移籍か「本日最終協議」 | RBB TODAY

歌手クォン・ウンビが、G-DRAGONら所属の事務所へ移籍するとの噂が浮上した。

3月31日、韓国メディアは、クォン・ウンビが同日をもって現所属事務所Woollimエンターテインメントとの専属契約を終了し、Galaxy Corporation（ギャラクシー・コーポレーション）で新たなスタートを切ると報じた。

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これに関連し、Woollimエンターテインメント側は同日、OSENの取材に対し「本日、クォン・ウンビと最終協議を行う予定だ」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）クォン・ウンビ

クォン・ウンビは2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのリーダーとしてデビューした。グループ解散後はソロ歌手に転身し、バラエティ、ラジオDJ、ミュージカルなど多方面で活躍している。特に2023年の音楽フェス「WATERBOMB（ウォーターバム）」を通じて“サマークイーン”“ウォーターボムの女神”として再び注目を集め、絶大な人気を博した。

なお、移籍先と目されているGalaxy Corporationは、BIGBANGのG-DRAGONを筆頭に、SHINee・テミン、俳優ソン・ガンホ、歌手キム・ジョングクらが所属している総合エンターテインメント企業だ。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

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