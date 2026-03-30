ILLIT、デビュー曲『Magnetic』のMVが再生回数3億回を突破！カムバックに高まる期待 | RBB TODAY

ILLITのデビュー曲『Magnetic』のミュージックビデオがユーチューブで再生回数3億回を突破した。

3月30日、HYBE MUSIC GROUPのレーベルであるBELIFT LABによると、ILLITの1st Mini Album『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』のミュージックビデオの再生回数が、29日20時19分頃に3億回を超えた。

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2024年3月にリリースされた『Magnetic』は、好きな相手に向かって全速力で走り出す心情を「スーパー引力」という歌詞と磁石に例えた楽曲だ。特に、中毒性のあるメロディに加えて指を使ったポイント振付が、グローバルなショートフォームで爆発的な反響を呼び、チャレンジブームを巻き起こした。

『Magnetic』のミュージックビデオには、好きなものに没頭するメンバーたちの突飛で明るく、愛らしい姿が映し出されている。さらに、ILLITの神秘的な魅力と弾むような感性が最大限に引き出された演出が加わり、楽しさを提供した。

この曲は世界中のリスナーに長期的に愛され、定番のヒット曲として定着した。『Magnetic』はリリース当時、米ビルボード「Hot 100」と、イギリス「オフィシャルシングルトップ100」にランクインし、両チャートでK POPデビュー曲として初・最短でランクインという新記録を樹立した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

現在、グローバル音楽・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyでは累計再生回数が7億8千万回を超えており、国内の主要音源チャートでも依然として上位に位置し、長期的なヒットの実力を示している。

なお、ILLITは4月30日にミニ4th Mini Album『MAMIHLAPINATAPAI』（マミラピナタパイ）をリリースする。タイトル曲は『It's Me』だ。各アルバムごとにトレンディなコンセプトと楽曲で大衆の嗜好を的確に捉えてきた彼女たちが見せる新たな姿に、世界のファンの期待が高まっている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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