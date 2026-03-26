 三木優彩、真っ赤なランジェリー姿で情熱的な視線！沖縄舞台のグラビアでスレンダーボディ披露 | RBB TODAY
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三木優彩、真っ赤なランジェリー姿で情熱的な視線！沖縄舞台のグラビアでスレンダーボディ披露

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撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲
  • 撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲
  • 撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲
  • 撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲
  • 撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

　25日、ミスSPA!2025グランプリ・三木優彩のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 ミス SPA!2025／三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」』（扶桑社）の発売を記念し、誌面カットが公開された。

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

　同作は、毎年恒例となっているグランプリ受賞者による沖縄でのグラビア撮影を敢行したもので、スレンダーで美しいプロポーションが収められている。表紙には、真っ赤なランジェリー姿で熱っぽい視線を送る印象的なカットが採用された。

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

　さらに、純白のビキニ姿で跳躍する躍動感のある場面をはじめ、ファスナーがアクセントになったブルーのビキニ姿、濡れ髪が艶やかなカットなど、多彩なグラビアを収録している。

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲
撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

　三木は1999年大阪府生まれ。特技はクラシックバレエと英語、趣味はカラオケ、ゲーム、スポーツ観戦など。


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