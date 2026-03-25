前田敦子、元夫・勝地涼とは「普通の友だち」　さんまも共感のバツイチトーク | RBB TODAY

3月21日放送の「痛快！明石家電視台」（MBSテレビ）にAKB48の元人気メンバーで女優の前田敦子が出演。元夫で俳優の勝地涼との関係について明かした。

前田は2018年7月に勝地と結婚。2019年3月には第1子長男の誕生を報告していたが、2021年4月に離婚したことを報告していた。

この日、スタジオ観覧者からの質問コーナーで「元夫とはいまどんな関係？」という質問を受けた前田だが、「さんまさんの影響が大きいと思います」と明かした。

前田によると、勝地は番組のMCの明石家さんまからアドバイスをもらっていたとのこと。「テレビで喋ってもいいか？」と聞かれたことがあったといい、前田も「さんまさんみたいになれたらいいね」と、さんまと元妻で女優の大竹しのぶの関係に触れて返したと話していた。

前田は、「それ以来、普通に友だち」と勝地との関係を表現。「すごい仲がいいわけでもないんですけど」と明かしていた。

また、さんまが「いま、上っ面の会話でしょ？」と聞くと、前田は「そうですね！」と共感。さんまは「うちも大竹しのぶさんと別れたあと上辺の会話だったけど、そっちの方が仲良くできた」と明かし、前田は「そうですよね、芯食った話しないし、お互いなにか求めるわけでもないので」と笑顔を見せていた。

さんまは「結婚生活もそうしたらええねんけど、そういうわけにはいかへんやん。結婚って」と言い、前田は「別れてからの方が上手くいく」と頷いていた。

また、前田は勝地について「子どもにはすごい会いたいし遊びたいし、パパやりたいんですけど、私との関係は上手くいかなかったねってだけなんで。なんの問題もなく」と話していた。

