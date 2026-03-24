売買春の合法化主張に暴行騒動の芸能人擁護…韓国アイドル、路上ライブ強行へ「警護チームを用意」 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、キム・ドンワンが暴露騒動の渦中にあるなか、予定されていた路上ライブを開催する。

去る3月23日、キム・ドンワンは自身のSNSに「24日の路上ライブは予定通り開催する。思ったより多くの方々が来てくださる予定なので、音響監督と警護チームを雇った。家族連れの方もいらっしゃるので、より安全で快適な公演になるよう準備している」と明らかにした。

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これに先立ち、キム・ドンワンはSHINHWAのデビュー28周年に合わせて、路上ライブを行うと発表していた。同公演は、ソウル江東（カンドン）区で行われ、誰でも観覧可能だ。

キム・ドンワンは、MCディンドンの擁護と元マネージャーによる暴露で物議を醸している。最近、元マネージャーだと主張するA氏は、「数年前も今も、どうしてこれほど変わらずにいられるのか。酒を飲んだ後にライブ配信をして、ファンと喧嘩していた」と暴露した。

続けて、「今回は英雄になりたかったのか。正気なのかどうかもわからない」として、「飲酒運転で問題を起こし、最近は生配信中に女性BJを暴行したMCを応援？そして真っ当なことを言った人たちをブロックして」と述べた。

キム・ドンワン

また、「僕にソシオパスと言ったことを覚えているかわからないが、ドンワンさん自身のことを理解してから、他人を判断してほしい。未だにあなたのファンでコメントを残している人たちを見ると、本当に気の毒に思えるときがある」と明かした。

A氏が言及したBJを暴行したMCとは、MCディンドンのことだ。キム・ドンワンは3月21日、自身のSNSにMCディンドンの写真およびインスタグラムのアカウントリンクとともに、「理由もなくディンドンを応援する人？」と投稿した。

しかし、ネットユーザーたちは、MCディンドンに飲酒運転歴があり、女性BJを生配信中に暴行した場面が公開され、物議を醸している点から、批判の声を高めた。

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