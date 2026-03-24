結婚式にBTS・JINが出席し話題に！韓国人気ユーチューバー、第一子誕生を報告「パパになりました」 | RBB TODAY

旅行クリエイター兼タレントのクァクチューブ（本名：クァク・ジュンビン）が、父親になった。

3月24日、所属事務所SM C&Cは公式コメントを通じて「所属アーティストのクァク・ジュンビンが3月、かけがえのない息子を迎えた」と発表した。

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続けて「現在、母子ともに健康で、家族の祝福の中で安静にしている」と伝えた。

所属事務所は「多くの祝福と関心を寄せてくださったすべての方に心より感謝する。父親として新たなスタートを切ったクァク・ジュンビンに、今後も温かい応援と関心をお願いしたい」と付け加えた。

同日、クァクチューブは自身のSNSを通じて「暖かい春にパパになりました。ママにとても似ています」「これからもっと一生懸命に生きていきます。ありがとうございます」とコメントし、写真を公開した。

（写真＝クァクチューブSNS）

写真には、出産直後に赤ちゃんを抱く妻と、そのそばで寄り添うクァクチューブの姿が収められいる。子どもの顔も公開され、母親にそっくりだという息子の姿が目を引いた。

なお、クァクチューブは昨年10月、5歳年下の公務員女性との結婚と同時に第1子の妊娠を発表した。結婚式にはBTSのJINも出席し、話題を集めた。

SM C&C公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。SM C&Cです。

所属アーティストのクァク・ジュンビンが3月、かけがえのない息子を迎えました。

現在、母子ともに健康で、家族の祝福の中で安静にしています。

多くの祝福と関心を寄せてくださったすべての方に心より感謝申し上げます。父親として新たなスタートを切ったクァク・ジュンビンに、今後も温かい応援と関心をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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