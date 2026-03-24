スタイル際立つ大胆衣装も！BLACKPINK・ジェニー、“別格オーラ”で香港大型フェス魅了 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが“フェスティバルクイーン”の名声を証明した。

ジェニーは3月22日、グローバルなストリートファッションとカルチャーを網羅するフェスティバル「ComplexCon Hong Kong」にヘッドライナーとして出演し、圧倒的なパフォーマンスで会場を熱狂させ、ステージを成功裏に終えた。

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特に今回の公演は、ヘッドライナー出演の発表時から大きな注目を集め、出演回はチケット販売開始と同時に全席完売を記録した。

こうした期待の中でステージに登場したジェニーは、登場直後から大歓声を引き出し、唯一無二のカリスマ性と余裕あるステージマナーで観客を一気に魅了した。

（写真提供＝「ComplexCon Hong Kong」）ジェニー

この日、『Mantra』で幕を開けたジェニーは、『Love Hangover』『with the IE（way up）』『start a war』『Seoul City』『ExtraL』『Handlebars』『Dracula（JENNIE Remix）』『Damn right』『like JENNIE』まで、計10曲をノンストップで披露し、会場の熱気を最高潮へと引き上げた。

今回のフェスティバルで初披露された『Dracula（JENNIE Remix）』のステージは、リズミカルなサウンドとジェニーならではのパフォーマンスが完璧に調和し、公演のハイライトを飾った。

（写真提供＝「ComplexCon Hong Kong」）ジェニー

観客は終始、歓声と大合唱で会場を埋め尽くし、ジェニーのグローバルな影響力を改めて実感させた。また、ボディラインが際立つクロップドトップスにミニ丈のパンツを合わせた大胆な衣装も見事に着こなし、称賛を集めた。

なお、ジェニーは「ComplexCon Hong Kong」を皮切りに、アメリカ・ニューヨークの「The Governors Ball Music Festival」、スペインの「2026 MAD COOL FESTIVAL」、アメリカの「Lollapalooza Chicago」、日本の「SUMMER SONIC 2026」など、世界各地の大型フェスティバルにヘッドライナーとして相次いで出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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