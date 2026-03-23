「40kg台でなければクビ！」K-POP事務所の実態…Apink・BTOBメンバーらが過酷な練習生時代を回想 | RBB TODAY

韓国の芸能プロダクションCUBEエンターテインメント出身のアーティストらが、練習生時代の苦労を回想した。

先日、BTOBのイ・チャンソプのYouTubeチャンネルに「現K-POPの規律を正しに来た（Apink、BTOB、BEAST）」（原題）というタイトルの動画が公開された。

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動画では、CUBEエンターテインメント（以下、CUBE）のルールや文化について触れられた。Apinkのパク・チョロンは「毎週の週末評価と月末評価があった」と振り返った。

（写真＝イ・チャンソプYouTube）

イ・チャンソプは「週末評価は1週間の練習成果を確認するものだが、月末評価は“クビになるかどうか”を決める評価だった」と説明。続けて「容赦なく切られる。体重を落とせなくてもクビだった」と明かした。パク・チョロンは「毎週月曜日に体重測定があった」と語り、BEASTのソン・ドンウンも「女子練習生は必ず測っていた」と回想した。

さらにイ・チャンソプは「僕たち（男子）も測った。入社当時は80kgほどあったが、60kgまで落とした」と話し、周囲を驚かせた。スタッフから「求められていた体重は何kgだったのか」と問われると、イ・チャンソプは「女子は40kg台を求められていた。男子は60kg台半ば、背が高い人でも70kg台前半だった」と説明した。

パク・チョロンは「私は痩せられなくて、ダンスの先生がそっと近づいてきて『チョロン、今あなたが少し危ない（クビになる可能性がある）という噂が流れている』と言われた。それで泣きながらランニングマシンを走ったりしていた」と当時の切実な心境を打ち明けた。

（記事提供＝OSEN）

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