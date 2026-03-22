韓国アイドル、中国の過激ファンと路上でけんかした過去「アルバム買ったんだからと…」 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ヒチョルが中国の過激ファンとのエピソードを公開した。

去る3月19日、YouTubeチャンネル「勉強王ガチ天才 ホン・ジンギョン」（原題）には、「20年目アイドルのシンドン、ヒチョルの過去最高レベルの暴露合戦に腹を抱えるホン・ジンギョン」というタイトルの動画が公開された。

【写真】TWICE・モモと交際していたヒチョル

ヒチョルは、「昔からの中国のファンが、今もコンサートに来てくれる。でも昔は、そのファンたちと思い切り喧嘩した。20代の頃、僕たちが車で出ると、その後ろを車がものすごい勢いで追いかけてくる」と伝えた。

続けて、「そしたら僕は、途中の路地みたいな場所で降りてから、走っていってドアを叩いて『おい、降りろ！』って。ファンに『何やってるんだ』と詰め寄った」と明かした。

（写真＝YouTubeチャンネル「勉強ガチ天才 ホン・ジンギョン」）ヒチョル

加えて、「そのとき、中国の過激ファンが『アルバムも買ったのに、どうして追いかけさせてくれないの！』と言うと、僕は『じゃあ買うな！コノヤロー』と言い返した」と殺伐としていた当時を振り返った。

ホン・ジンギョンは、「2人で指をさし合って喧嘩するのか？」と驚いた。

ヒチョルは、「最近もたまにファンが来ると、あなたを好きになって20年になったと言われる」として、「昔、君がタクシーで追いかけてきて、僕が騒ぎ立てたと話すと、皆すごく恥ずかしがる。『ああ、あのときは未熟すぎたんです』と言う」と笑った。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

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