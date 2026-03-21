ふわふわな胸元にドキッ…日本人K-POPアイドル、“コルセット風衣装”で放つ大人の色香「見惚れた」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、大人の色気でファンの心を射止めた。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ツキ、ふわふわな胸元にドキッ…

公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るツキの姿が収められている。ブラックのコルセット風トップスにショートパンツを合わせたクールな衣装を纏い、普段の愛らしい表情とは一味違う、ミステリアスな大人の魅力を漂わせた。

衣装にあしらわれたフワフワしたファーが彼女の白く柔らかな肌を際立たせ、青みがかった照明が幻想的なムードを加速させている。

投稿を見たファンからは「お人形さんみたい」「美しすぎる」「本当にカッコいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは3月7日に横浜で開催された「ENA KPOP UP CHART SHOW : GIRLS EVOLUTION」に出演し、魅力満載のステージを披露した。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

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