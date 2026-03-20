妊娠後“捨てられた”と主張…一人で出産の韓国インフルエンサー、子の実父に対話求める | RBB TODAY

人気恋愛番組『ハートシグナル』シーズン3の出演者ソ・ミンジェ（改名後ソ・ウヌ）が、出産後、福祉施設で生活している近況を明かし、子どもの実父との公開的な対話を求めた。

3月18日、本サイト提携メディア『OSEN』は、ソ・ミンジェの法定代理人であるオエン法律事務所が公式立場文を通じて、「現在ソ・ミンジェ氏が望んでいるのはただ一つ、子どもの父親として責任ある態度と、誠意ある対話および協議だ」と明らかにしたと報じた。

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続けて「ソ・ミンジェ氏は最近子どもを出産し、現在は体が十分に回復していない状態で福祉施設に滞在しながら、ひとりで子どもを育てている。子どもの実父であるA氏とは、出生および養育に関する具体的な協議や対話は、いまだ行われていない状況だ」と説明した。

さらに「ソ・ミンジェ氏は、子どもの出生と養育問題について最低限の協議と意思疎通がなされることを望んでいる。法的争いを拡大させるよりも、子どものための誠意ある対話を求めている」と強調した。

（写真＝ソ・ミンジェSNS）

現在、双方は法的対立を続けている。子どもの実父であるA氏側は、ソ・ミンジェを相手取り民事・刑事上の措置を進めており、最近では病院書類の偽造疑惑まで提起している。

これに対しソ・ミンジェ側は「書類偽造の疑惑は事実ではない」と反論し、「相手側に対する別途の刑事告発や損害賠償請求は行っておらず、子どもの権益保護のため、認知請求訴訟のみを提起した状況だ」と明らかにした。

これに先立ち、ソ・ミンジェは昨年5月、妊娠の事実を公表する過程で元恋人とされるA氏の個人情報を公開し、物議を醸した。その後、A氏側はストーカー処罰法違反、監禁および暴行、名誉毀損などの容疑でソ・ミンジェを告訴し、双方の対立は法廷争いへと発展した。

なお、ソ・ミンジェは昨年12月に男児を出産しており、現在も実父との円滑な意思疎通が行われていない中、ひとりで育児を続けていると伝えられている。

◇ソ・ミンジェ プロフィール

1993年7月1日生まれ。2020年3月に放送された恋愛バラエティ番組『ハートシグナル』シーズン3に出演し、広く知られるようになった。2022年8月、自身のインスタグラムにWINNER出身の歌手ナム・テヒョンと一緒に撮影した写真を公開し、「ナム・テヒョンがヒロポンを使った」と暴露。その後、恋人関係だった2人は麻薬類管理に関する法律違反の容疑で起訴された。最終的に2024年1月、ソ・ミンジェは懲役10カ月、執行猶予2年を言い渡された。この裁判中に「ソ・ウヌ」に改名している。

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