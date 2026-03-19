THE RAMPAGE、NOWZ、IDIDが「ASEA 2026」に出演決定！日韓の注目グループが集結 | RBB TODAY

ボーイズグループのNOWZ、IDID、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの「ASEA 2026」出演が発表された。

5月16日・17日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式「第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「ASEA 2026」）の組織委員会は19日、NOWZ、IDID、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの出演を発表した。

【注目】NOWZ、デビュー1年で改名＆リブランディング

2024年に「NOWADAYS」としてデビューしたNOWZは、昨年グループ名を変更しリブランディングを敢行。飛躍の1年を過ごした。デビューミニアルバム『IGNITION』は、初動売上を前作の約2倍に伸ばし、タイトル曲『EVERGLOW』は米ビルボードの「2025年ベストK-POPソング：スタッフ選定（The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks）」にも選出されている。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

3月4日には、初の日本EP『NOWZ』で待望の日本デビューを果たし、精力的な日本活動を展開した。昨年開催された「ASEA 2025」で「ASEAホットトレンド」を受賞した彼らが披露する今年のステージに大きな関心が寄せられている。

STARSHIPエンターテインメントの大型プロジェクト「Debut’s Plan」から誕生した新人ボーイズグループ・IDID（アイディッド）は、昨年9月のデビューと同時に音楽番組で1位を獲得するなど、輝かしい活躍を見せた。デビューアルバム『I did it.』は発売初週に44万1524枚の売り上げを記録。CIRCLEチャートの週間アルバム1位を記録するなど、「メガルーキー」としての実力を証明した。4月には初のファンコンサート『WITHID it.』も控えており、今回初めて立つ『ASEA』の舞台でどのようなパフォーマンスを見せるか注目が集まる。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、2017年にメジャーデビューした16人組ダンス＆ボーカルグループだ。2024年7月にリリースされたシングル『24karats GOLD GENESIS』で自身初のBillboard JAPAN 「HOT 100」1位を獲得し、主要ランキング4冠を達成。東京ドームでの単独公演を成功させるなど、絶えず進化を続けている。現在は全国11都市・全23公演に及ぶアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 -(R)MPG」を開催中だ。第1回開催から3年連続で『ASEA』のステージに立つ彼らのステージに期待が高まっている。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

2024年に発足した「ASEA」は、毎年アジアを超えて世界的に影響力を発揮するアーティストを厳選して表彰し、ハイクオリティなパフォーマンスを披露するグローバル授賞式として定着した。今年も、この1年で目覚ましい成果を収めたトップアーティストが多数参加し、華やかなステージを展開する予定だ。

ATEEZ、&TEAM、ENHYPEN、Hearts2Hearts、xikersなどの出演が既に決定しており、初日MCはMONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイが務める。さらにプレゼンターとしてイ・ジュノとコ・ユンジョンの出演も発表された。

なお、「ASEA 2026」の詳細は、今後公式ホームページを通じて順次告知される。

（記事提供＝OSEN）

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