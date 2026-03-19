BTS、航海する貴公子に！新曲『SWIM』MVティザー第2弾解禁、明日（20日）待望のリリース | RBB TODAY

ボーイズグループBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースが、いよいよ明日（20日）に迫るなか、世界の視線が彼らの完全体での“航海”に集中している。

3月19日、BTSは公式SNSを通じてタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオティザー第2弾を公開した。

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先に公開された1つ目のティザーが、若い女性と博物館の船の模型で好奇心をかき立てたとすれば、今回はメンバー7人が白い帆船の上に立つ姿で、威厳を示した。

水を切り裂く船首で正面を見据えるメンバーたちの気迫は、3年9カ月ぶりの復帰を知らせる完璧な宣言である。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

タイトル曲『SWIM』は、軽快なリズムのオルタナティブ・ポップソングだ。人生の荒波を自分のペースで泳ぎ抜くという意志を、“人生愛”という哲学的なメッセージで表現した。リーダーのRMが作詞に参加して真心を込め、パン・シヒョク議長が総括プロデュースを担当し、音楽的な完成度を一気に高めた。

ここに、歌手ドージャ・キャットやデュア・リパらとコラボした巨匠、タヌ・ムイノ監督による洗練された演出が加わった。叙事詩のような映像美は、BTSが今回のアルバムを通じて披露する新たな芸術の域を期待させる。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

グローバルな活動もまた、圧倒的だ。BTSはアルバムリリース直後の来る3月25～26日（現地時間）、アメリカNBCの人気トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー』に出演する。

2021年以来、約4年8カ月ぶりの完全体での出演だ。司会のジミー・ファロンは、公式SNSを通じて「BTSが戻ってくる」と興奮を隠せず、アメリカでの盛り上がりをうかがわせた。

韓国ファンのための祝祭も始まる。3月20日から1カ月間、ソウル全域で繰り広げられるプロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」は、都心全体をBTSの空間へと変貌させる。

アルバムのシンボルカラーである赤色をテーマに、崇礼門（スンネムン）や南山（ナムサン）ソウルタワーでは、メディアファサードが上映され、トゥクソム漢江（ハンガン）公園では夜空を彩るドローンショーが行われる。リリース日の3月20日、ソウルは巨大な『ARIRANG』の聖地へと変貌する見通しだ。

なお、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、来る3月20日13時にリリース予定だ。

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