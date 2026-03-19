aespa・ウィンター、紛争・災害地域の子ども支援に1億ウォンを寄付！ユニセフ高額寄付者の集いに加入 | RBB TODAY

aespaのウィンターが心温まる善行を実践した。

ウィンターは、ユニセフ韓国委員会に1億ウォン（約1000万円）を寄付し、高額寄付者の集い「ユニセフ・オーナーズクラブ（UNICEF Honors Club）」に新たに加入した。

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3月19日、ユニセフ韓国委員会は「今回の寄付は、相次ぐ紛争や災害で苦しんでいる子どもたちが、平穏な日常を取り戻せるよう支援したいというウィンターの意向により実現した」と明らかにした。寄付金は、紛争・災害地域の子どもたちの身体的・心理的治療をはじめ、栄養面や保健面など、健全な成長を支援するために全額使用される予定だ。

（写真提供＝OSEN）ウィンター

日頃から分かち合いの活動を通じて善意の影響力を広げているウィンターは、「ファンの皆様からいただいた大きな愛を、世界に返したいと思った。世界中のすべての子どもたちが、どのような状況でも夢を失わず、学校に通い、平凡な日常を送れることを願っています」とコメントを寄せた。

ユニセフ韓国委員会のチョ・ミジン事務総長は、「地球規模で絶え間なく続く紛争と災害により、子どもたちはますます厳しい時間を過ごしている。世界中の子供たちの平穏な日常への回復を願い、貴重な分かち合いを実践してくださったウィンターさんに深く感謝申し上げる」と述べた。

なお、ウィンターが所属するaespaは4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

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