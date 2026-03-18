BTS、新曲『SWIM』MVティザー解禁！有名監督が手がける映画さながらの映像美に期待高まる | RBB TODAY

カムバックを目前に控えたBTSが、新曲『SWIM』の一部を公開した。

BTSは3月18日午前0時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のMVティザーを公開した。

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今回の映像で楽曲のメロディーが初めて公開され、3年9か月ぶりとなる“完全体”でのカムバックに対する期待を一層高めている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

公開された映像は、一人の女性が誰もいない博物館の中に駆け込み、展示空間を見渡すシーンから始まる。続いて、彼女は巨大な船の模型の前で足を止め、しばらく視線を離すことができない。やがて周囲の照明が次々と消え、模型だけがスポットライトを浴びる。画面は光がきらめく海へと切り替わり、穏やかな波の上に「SWIM」という文字が登場して締めくくられる。

演出は、JUNG KOOKのソロ曲『Standing Next to You』をはじめ、ポスト・マローンやドージャ・キャット、デュア・リパなどのMVを手がけた、タヌ・ムイノ（Tanu Muino）監督が担当し、映画のような映像美を完成させた。

BTSは、3月20日に新アルバム『ARIRANG』をリリースする。HYBEのパン・シヒョク議長が総括プロデュースを務めた今作は、BTSのアイデンティティと、多くの人々が共感できる普遍的な感情をテーマにしている。タイトル曲『SWIM』は、アップビートなオルタナティブポップジャンルで、人生の波の中で立ち止まることなく泳ぎ続ける姿勢を歌った楽曲だ。RMが作詞全般を担い、現在のBTSが抱く思いを反映させた。

BTSはカムバック後も精力的な活動を展開する。21日午後8時にはソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催。続く23日（現地時間）には、Spotifyとタッグを組み、米ニューヨークでスペシャルイベント「Spotify×BTS：SWIMSIDE」を実施する。当日、BTSは現地のファンと対面し、新曲のパフォーマンスを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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