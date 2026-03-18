腰の下まで大胆に…i-dle・ウギ、“美背中”まる見え衣装で魅せた曲線美に「直視できない」の声 | RBB TODAY

i-dleのウギが、大胆な衣装でファンを魅了した。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】腰の下まで…ウギ、“美背中”まる見えドレス姿

公開された写真には、煌びやかなゴールドのマーメイドドレスを纏ったウギの姿が収められている。腰のあたりまで大胆に開いたデザインが、引き締まった背中やウエストを強調。シルエットが全身のしなやかな曲線美を際立たせ、視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「直視できない」「スタイル良すぎる」「輝きがすごい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、3月21日にタイ・バンコクにてワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK」を開催する予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

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