ついに結婚指輪を公開!? 少女時代・ティファニー、近況写真の“左手薬指のリング”に注目 | RBB TODAY

少女時代のティファニーが、夫で俳優のピョン・ヨハンとの入籍後の近況を公開し、注目を集めている。

3月15日、ティファニーは自身のSNSに数枚の写真を投稿し、ファンに近況を伝えた。

【写真】ティファニー、結婚指輪を公開!?

公開された写真には、コーヒーブランドのイベントに出席し、優雅にコーヒーを楽しむ彼女の姿が収められている。結婚を経て、さらに輝きを増した圧倒的な美貌が印象的だ。

特にファンの視線を釘付けにしたのは、自宅でタンブラーを手にリラックスしている一枚だ。写真の中のティファニーの左手薬指には指輪が光っており、ファンの間ではこの指輪が結婚指輪なのかどうか、大きな反響を呼んでいる。

（写真＝ティファニーInstagram）

（写真＝ティファニーInstagram）

なお、ティファニーとピョン・ヨハンは、Disney+ドラマ『サムシクおじさん』での共演をきっかけに愛を育み、去る2月27日に入籍した。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

■【画像】ティファニー、夫との濃厚キス

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