BTOB・ミンヒョク、“バケットリスト”達成！初のヨーロッパツアーを成功裏に終了 | RBB TODAY

ボーイズグループBTOBのイ・ミンヒョク（HUTA）が、初のヨーロッパツアーを成功裏に終えた。

イ・ミンヒョクは2月28日（現地時間）、イギリス・ロンドン公演をもって「2026 LEE MINHYUK(HUTA) EUROPE TOUR 'HOOK - WHO : KING'」を締めくくった。

「HOOK - WHO : KING」は、イ・ミンヒョクが2022年にリリースしたソロアルバム『BOOM』以来、約3年2か月ぶりに開催したソロコンサートであり、開催発表時から大きな注目を集めていた。

昨年9月にソウルでツアーの幕を開けたイ・ミンヒョクは、東京、台北、バンコクを経て、今回のヨーロッパツアーでフランス・パリ、ドイツ・ベルリン、ポーランド・ワルシャワ、スペイン・マドリード、イギリス・ロンドンの5都市を巡り、現地ファンと特別な時間を共有した。

ツアーでは、タイトル曲『Bora』をはじめ、『V』『Rosy』『XOXO』『Wet』『Break Free』など、昨年リリースしたEPアルバム『HOOK』の収録曲を多彩に披露し、ファンの熱烈な反応を引き出した。

さらに、『I'm Rare』『Shadow』『Real Game』『Hang out』『BOOM』『Tonight』などの人気曲はもちろん、『Only one for me』『Missing You』『LOVE TODAY』『HIGHER』など、BTOBのヒット曲も多数披露した。

パリ公演とベルリン公演では、『Falling blossoms』のステージを特別に披露し、現地ファンに一層意義深い時間を届けた。このほか、ヨーロッパツアーのために準備したショーン・メンデス（Shawn Mendes）の『Treat You Better』のカバーも加わり、これまで以上に充実したセットリストが完成した。

ステージ上のイ・ミンヒョクは、安定したライブパフォーマンスはもちろん、力強さと繊細さを自在に行き来する表現力、圧倒的なカリスマ性、ファンと目を合わせて交流する温かい姿まで見せた。各都市では現地の言語で挨拶を交わし、ファンとの積極的なコミュニケーションを通じて、“オールラウンダー”としての存在感を印象づけた。

グローバルファンの熱い応援の中、初のヨーロッパツアーを成功裏に終えたイ・ミンヒョクは、所属事務所BTOBカンパニーを通じて「人生初のヨーロッパツアーでした。ずっとやってみたかったバケットリストの一つでした」と語り、「人生で忘れられない思い出になりました。遠く離れた場所からでも僕を支えてくれる多くの方がいるという事実が、力になり、大きなエネルギーになります。できるだけ早く、またヨーロッパの熱気を感じに戻ってきたいです。本当に幸せなツアーでした」とコメントした。

イ・ミンヒョクはソウル、東京、台北、バンコク、そしてヨーロッパまで続いた『HOOK – WHO : KING』ツアーを通じて、韓国国内に留まらず世界に羽ばたく“グローバルアーティスト”としての地位をさらに確固たるものにした。

