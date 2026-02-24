昨年はENHYPEN・TXT・&TEAMら27組出演…「Weverse Con Festival」、6月ソウルで2DAYS開催へ！ | RBB TODAY

昨年、ENHYPENやTXT、&TEAMらが出演した「Weverse Con Festival」が、さらにスケールアップした都心型音楽フェスとして帰ってくる。

HYBEは2月24日、「2026 Weverse Con Festival」を6月6日・7日の2日間、ソウル・オリンピック公園のKSPO DOMEおよび88芝生広場で開催すると発表した。

【写真】ENHYPEN、TXTら出演！「Weverse Con Festival」

「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超え、世界中の音楽ファンを一つに結ぶグローバル音楽フェス。2023年にスタートし、今年で4回目を迎える。完成度の高いステージと幅広いアーティストラインナップで、毎年新たな音楽体験を提示してきた。

昨年は初めて屋外の夜公演を新設。K-POPをはじめ、バラード、ロック、ミュージカルなど多彩なジャンルの27組が出演し、約2万6000人の観客とともに盛況のうちに幕を閉じた。

2026年のテーマは「ニュートピア（Newtopia）」。都心に広がる“楽園”のような音楽フェスの実現を掲げる。

（画像＝HYBE）「Weverse Con Festival」ポスター

屋内外で楽しむ都心フェス

今年はKSPO DOMEと88芝生広場を全面活用し、屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時開催。空間ごとの特性を生かしながら、テーマを多角的に表現する。

「Weverse Park」では、昼から夜までライブバンド編成によるステージを展開。昨年好評を博したライブアレンジを今年も全時間帯で実施し、臨場感あふれるサウンドとパフォーマンスで屋外フェスならではの熱気を高める。

一方の「Weverse Con」は、「ニュートピア」のコンセプトを反映した演出のもと、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大限に引き出す没入型ステージを構築。屋外とは異なる魅力を持つ空間を創り上げる。

なお、屋内外の公演はグローバル・スーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じてオンライン生中継も実施。現地に足を運べないファンも、リアルタイムでフェスを楽しむことができる。

ジャンルと世代を超えるラインナップ

ラインナップもさらに充実。ジャンルや世代を横断する同フェスならではの方針を維持しつつ、Weverse未参加アーティストや新規出演アーティストの比重を拡大する。フェスのムードに合う実力派ソロアーティストの参加も期待されている。

また、フェスの象徴として定着した「トリビュートステージ（Tribute Stage）」も今年も開催。韓国大衆音楽史に足跡を残したレジェンドアーティストの単独公演に加え、後輩アーティストによる名曲の現代的な再解釈ステージが披露される。

これまでのトリビュートステージには、オム・ジョンファ（2023年）、パク・ジニョン（2024年）、BoA（2025年）が出演。今年のトリビュートアーティストを含む全ラインナップは、3月より順次発表される予定だ。

HYBEは「Weverse Con Festivalは大衆音楽の統合の場として、音楽を通じて世代を超えてつながる特別な体験を提供してきた。今年は『ニュートピア』にふさわしいステージ構成と演出、さらに刷新されたラインナップで音楽フェスの真髄をお届けする」とコメントした。

正式販売に先立ち、2月25日にはNOLチケットを通じて、定価より割引価格の“ブラインドチケット”を数量限定で先着販売する。対象は屋外公演「Weverse Park」を1日中観覧できる「グリーンパス」のみ。

チケット予約やフェスの詳細は、「Weverse Con Festival」公式サイトおよびWeverse内の「Weverse Zone」コミュニティで確認できる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ENHYPEN、TXT、&TEAMら出演…「Weverse Con Festival」

■【写真】ENHYPEN、凛々しい韓服姿で魅了

■【写真】「日韓王子様コラボ」TXT、キンプリとの“眼福ショット”