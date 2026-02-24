再び政治的メッセージ？SUPER JUNIOR・シウォン、聖書引用の投稿が波紋「その命令を守れ」 | RBB TODAY

物議を醸した投稿に続き、再び“意味深なメッセージ”が投稿された。

SUPER JUNIORのチェ・シウォンが聖書の一節を引用し、再び注目を集めている。

【画像】チェ・シウォン、物議を醸した投稿

チェ・シウォンは2月23日、自身のSNSに「事の結末をすべて聞いたのだから、神を畏れ、その命令を守れ。これこそが人の本分である（伝道者の書12章13節）」という聖書の一節を掲載した。

これに先立つ22日にも、「主とその御力を尋ね求めよ。絶えずその御顔を慕い求めよ（歴代誌上16章11節）」という一節を投稿している。

チェ・シウォンは以前、2024年12月3日の非常戒厳事態をめぐり、内乱首謀の疑いで起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が一審で無期懲役の判決を受けると、「不義必亡（不義は必ず滅びる）」「土崩瓦解（土が崩れ瓦が落ちる）」という四字熟語を投稿。尹前大統領を擁護する政治的立場を示したのではないかとの憶測を呼んだ。

（画像＝チェ・シウォンSNS）

「不義必亡」は「正義でないものは必ず滅びる」という意味であり、「土崩瓦解」は土が崩れ瓦が落ちることから、組織や国家が崩壊する状況を指す際によく使われる表現だ。

またチェ・シウォンは昨年、アメリカの保守系政治活動家チャーリー・カークさんを追悼し、論争に巻き込まれたこともある。当時、彼は「政治的傾向とは別に、一家の大黒柱でありキリスト教徒として経験した悲劇に心を痛め、追悼した」と説明していた。

これに関連し、韓国史講師出身のチョン・ハンギルは自身のユーチューブ番組で「こういう芸能人こそ本当にしっかりした芸能人だ。真心が感じられる、魂の熱い芸能人だ」とチェ・シウォンに言及。さらに、3月2日に開かれる「三一節記念自由音楽会」への出演を公開要請した。

（写真提供＝OSEN）チェ・シウォン

一方、所属事務所のSMエンターテインメントは、「当社は最近、継続的かつ反復的に発生している人身攻撃や侮辱など悪意ある投稿の深刻さを重く認識している」とし、「オンラインコミュニティやSNSなどで所属アーティストに関する虚偽情報の生成・流布、嘲弄や軽蔑的な投稿について継続的に証拠を確保している」と明らかにした。

さらに「確認された違法行為については法的手続きを進めており、段階的に告訴を拡大する予定だ。いかなる善処や示談もなく、民事・刑事上の法的措置で強硬に対応する」とし、チェ・シウォンに対する誹謗中傷には断固として対応する姿勢を強調した。

◇チェ・シウォン プロフィール

1986年4月7日生まれ。韓国・ソウル出身。身長183cm。K-POPボーイズグループSUPER JUNIORのメンバーで、グループではセンターとサブボーカルを務める。アイドルの傍ら俳優としても活動しており、『彼女はキレイだった』『ピョン・ヒョクの恋』『ダーリンは危機一髪！』『酒飲みな都会の女たち』『恋愛なんていらない』『DNAラバー』などのドラマ、『ドラゴン・ブレイド』『疾風スプリンター』などの映画に出演している。

■【関連】無期懲役の尹前大統領を“擁護”？投稿を批判された韓国アイドル、事務所が“守り”に入る「法的対応中」

■【注目】グループ脱退まで要求される事態に…トランプ大統領の盟友を追悼したシウォン

■【写真】チェ・シウォン、本田圭佑とツーショット 意外な共通点とは？