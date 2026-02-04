WINNER・スンユン、ソウル公演の“スペシャルゲスト”を予告…正体不明のシルエットに関心集中 | RBB TODAY

WINNERのカン・スンユンが、特別なアーティストとともに単独コンサートツアー韓国公演のフィナーレを飾る。

2月3日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSを通じて「2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR IN SEOUL」に関連する画像を公開した。意味深なシルエットで、今回の公演に登場するスペシャルゲストを“サプライズ予告”した。

【写真】BTS・JINとWINNERカン・スンユン、肩組み笑顔

公開されたイメージには、片手で顔を包み込むような姿とHIPな雰囲気が印象的なシルエットが描かれている。ファンの間ではゲストの正体をめぐってさまざまな憶測が飛び交い、公演への期待感が高まっている。

（画像＝YGエンターテインメント）

カン・スンユンは、確かな歌唱力と長年培ってきた表現力が凝縮されたパフォーマンスが高く評価され、釜山、⼤邱、⼤田、光州を巡った韓国公演を成功裏に終えた。観客との密なコミュニケーションに加え、複数公演を鑑賞するファンに向けた多彩なイベントや、セットリストの変化も好評を得ている。

YG側は「『PASSAGE #2』を共にしてくれたファンの皆さんに感謝している。韓国国内最後の公演となるだけに、完成度をさらに高めるために最善を尽くしている。カン・スンユンもその想いに応えるべく、悔いの残らないよう全力を注ぐ予定だ」とコメントした。

なお、「2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR」は、2月28日と3月1日の2日間にわたり、ソウル・ミョンファライブホールで開催される。その後、3月14日に大阪、3月15日に東京を訪れ、日本のファンと再会する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇カン・スンユン プロフィール

1994年1月21日生まれ。2010年、オーディション番組『Superstar K2』に参加し、翌年の2011年にYGエンターテインメントと契約。2013年、YGエンターテインメントのサバイバル番組『WIN：Who Is Nex』で勝利し、2014年8月にWINNERとしてデビューを果たす。歌手だけでなく、役者としても活躍しており、ドラマ『ハイキック！ 短い足の逆襲』や『刑務所のルールブック』などに出演。安定した演技力と釜山の方言が好評を得ている。

■【注目】スンユン、音楽で綴る『PAGE』の進化―4年ぶりの新作で描く“成長型アーティスト”の真髄

■【写真】兵役前のスンユン、短髪姿も似合うと話題「国を守って帰ってくる」

■【話題】スンユン、ソロAL『PAGE 2』でRed Velvet・スルギら豪華コラボ