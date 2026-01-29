「NewJeansの母」はどこへ　100億ウォン訴訟の前で崩れ落ちた“母性愛”の仮面　 | RBB TODAY

わずか1年前まで、NewJeansのメンバーとその家族を「一心同体」とまで表現していたADOR前代表ミン・ヒジンが、今度は責任の矛先をNewJeansの家族へと向けた。

自らを「NewJeansの母」と称し、メンバーの親たちも嘆願書まで提出するなど強固な連帯を示してきたが、100億ウォン（約10億円）という巨額訴訟を前に、「母性愛」の仮面は無残にも崩れ落ちたように見える。

【写真】“ADORに復帰”のNewJeans・ハニ、目撃談

事態は、ミン・ヒジンとNewJeans家族とのドロ沼の争いへと変質しかねない状況だ。

ミン・ヒジンの法律代理人であるキム・ソヌン弁護士は、1月28日の記者会見で「ミン・ヒジンがタンパリング（契約満了前の接触）疑惑を受けることになったのは、NewJeansメンバーの伯父が、株価操作勢力とされるDAVOLINK社の前代表パク・ジョンギュを紹介したためだ」とする新たな主張を展開した。

ミン・ヒジン側は「家族を信じて会いに行っただけだ」と不本意さを強調した。

ミン・ヒジン

しかし、こうした釈明は説得力に欠けるとの指摘が出ている。「メンバーとその家族を守るため、1年以上沈黙してきた」という名分は、危機の瞬間に突如としてメンバーの家族を「株価操作のつながり」と名指ししたことで、その正当性を失った。

論理的な矛盾も避けられない。「相手が株価操作勢力だとは知らなかった、自分は被害者だ」という理屈だが、相手の正体はタンパリング疑惑の本質ではない。

問題の核心は、その人物に会ったミン・ヒジンの「意図」にある。キム・ソヌン弁護士は、意思疎通の窓口を設けるための面会だったと説明したが、その理由付けは弱いといわざるを得ない。

腑に落ちない点が残るためだ。この日公開された2024年9月28日の録音記録で、ミン・ヒジンはHYBEのイ・ジェサン代表に対し、「名前を出せば誰もが知るような企業から連絡は来ているが、会ってはいない」と話している。しかし、そのわずか2日後の9月30日、DAVOLINK代表と接触していた。

なぜ「名前を出せば分かる企業」ではなく、DAVOLINKと会ったのか。その説明は不十分だ。メンバー家族の勧めだったという説明だけでは、疑念を完全に払拭することは難しい。

繰り返しになるが、争点は面会の「意図」に尽きる。仮に相手がミン・ヒジンやNewJeansを不当な目的で利用しようとしていたのであれば、ミン・ヒジンがタンパリングと無関係であることを示すためにも、なぜ彼らと会うに至ったのか、その意図を明確に証明する必要がある。

（写真提供＝OSEN）NewJeans、ダニエル（右から2番目）は脱退が決定

ミン・ヒジンが主張する約1時間の面会で、どのようなやり取りがあったのか、録音記録を公開すれば、少なくとも判断材料は示されるはずだ。

しかし今回の記者会見は、ミン・ヒジン自身が「株式市場攪乱の共謀勢力に利用されかけた」という主張にとどまった。大手レーベルのトップであったミン・ヒジンのビジネス判断力に、疑問が残る結果となった。

特に大衆が失望したのは、日頃から「NewJeansの母」を自称してきたミン・ヒジンが、突如として自己防衛のためにメンバーの家族まで持ち出した点に他ならない。これにより「NewJeansの母」は姿を消した。

残ったのは、訴訟に勝つため熾烈に争う被告人としてのミン・ヒジンだけだ。

■【写真】「突然、契約解除された」NewJeansになり損ねた日本出身モデル、一部から批判を受け立場を発表

■【全文】「NewJeansメンバーは私の第二の家族、引き離せない」グループ脱退となったダニエル、胸中を明かす

■「ダニエルはミン・ヒジンを攻撃すべき」弁護士も憂慮する“元NewJeansメンバー”の危機感の無さ