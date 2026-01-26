 浅田真央に言及し日本でも話題に…キム・ヨナ×キム・ヨンギョン、元大物女性アスリートが交流を報告 | RBB TODAY
浅田真央に言及し日本でも話題に…キム・ヨナ×キム・ヨンギョン、元大物女性アスリートが交流を報告
韓国スポーツ界が誇るスターの交流が話題を集めている。

元フィギュアスケート選手のキム・ヨナは1月23日、自身のインスタグラムを更新。

元バレーボール選手のキム・ヨンギョンとのツーショット写真を公開した。身長192cmのキム・ヨンギョンの隣で小柄に見えるキム・ヨナの姿と、2人の温かな笑顔が印象的で、スポーツファンの視線を引きつけた。

この投稿にキム・ヨンギョンは「ヨナ・キム、ありがとう」というコメントを残して応答。同日、キム・ヨンギョンも自身のインスタグラムに2人で撮影した写真を投稿し、「学縁 地縁 キム・ヨン」というウィットに富んだメッセージを添えた。2人の名前に共通して入る「ヨン」の字を生かしたこの投稿に、キム・ヨナはVサインとハートの絵文字でコメントし、深い絆を示した。

2人は最近、キム・ヨンギョンのYouTubeチャンネル「食パンお姉さん キム・ヨンギョン」のトークコンテンツで共演した。韓国スポーツ界を代表する存在でありながら、キム・ヨナは冬季五輪、キム・ヨンギョンは夏季五輪が主な大舞台だったため、現役時代は活動時期や場所が異なっていた。私的に顔を合わせるのは今回が初めてだったという。

キム・ヨナ
（写真＝キム・ヨナSNS）
キム・ヨンギョン
（写真＝キム・ヨンギョンSNS）
キム・ヨンギョン、キム・ヨナ
（写真＝キム・ヨンギョンSNS）

公開された映像でキム・ヨナは、「先輩が呼んでくださったのなら、出るのが礼儀だと思いました」と出演のきっかけを明かした。約40分にわたる対談の中では、引退から10年が経った心境や、夫コ・ウリムとの穏やかな結婚生活、そして日本の浅田真央との関係など、これまであまり語られてこなかったさまざまな話題について率直に語っている。現在は競技に対するプレッシャーから解放され、心から休息を楽しめる生活に大きな満足感を抱いているとも明かした。

今回の動画は、2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪を控え、冬季スポーツへの関心を喚起する目的で企画されたものと伝えられている。

《スポーツソウル日本版》

