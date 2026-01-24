何頭身…？元AKB48本田仁美、オールホワイトコーデで際立つ抜群プロポーションに釘付け「スタイル異次元」 | RBB TODAY

元AKB48メンバーで、現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、クールな魅力を披露した。

本田仁美は最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】本田仁美、ゆるめトップスで意外な“ボリューム感”

公開された写真には、白のジャケットにワイドパンツを合わせたオールホワイトコーデに身を包んだ本田仁美の姿が収められている。圧巻のスタイルに加え、シルバーのメガネが引き立てるクールな雰囲気が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「カッコよすぎ」「メロすぎ」「バリかわいい」「スタイル異次元」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田仁美が所属するSAY MY NAMEは、12月29日に3rd EP『&Our Vibe』をリリースした。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

